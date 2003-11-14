روز خوب اصفهاني ها

به گزارش خبرنگار "مهر"، در يكي از اين ديدارهاي حساس كه درتهران برگزار شد، قائم الرضا برابر ميزبان خود پيكان به پيروزي شيرين 78 بر 73 دست يافت. اين مسابقه عصر روز چهارشنبه در تالار بسكتبال مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد و طي آن حميد محمدي بهترين بازيكن در جمع اصفهاني ها بود. در ديداري ديگر ذوب آهن مهمان خود پگاه شيراز را با حساب 81 بر 59 مغلوب كرد. با اين پيروزي ها براي دو تيم اصفهان آنها توانسته اند مكان هاي سوم و چهارم را تا پايان هفته ششم ليگ برتر از آن خود نمايد. در ساير بازيهاي روز چهارشنبه پتروشيمي بندر امام با نتيجه 43 بر 69 مغلوب صباباتري تهران شد. همابرابر ميزبان خود شهرداري گرگان تن به شكست 95 بر 75 داد. تيم راه آهن تهران نيز در شهركرد با پيروز 85 بر 56 مقابل نگارسنگ به اولين برد خود در ليگ برتر دست يافت.

گفتني است در آخرين ديدار هفته ششم ليگ برتر نيز ديروز(پنج شنبه) تيم صنام با حساب 79 - 67 برابر ايران نارا به برتري دست يافت .