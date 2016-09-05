به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، بر اساس گزارش مایکل هسو و گرانت اسپور، از مدیران بانک دویچه، رابطه مستقیمی بین تغییرات قیمت طلا و سرعت بانک‌ها در خرید دارایی برای گسترش ترازنامه‌شان وجود دارد. نگاهی به تحلیل‌های موجود و سرعت گسترش ترازنامه‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً طلا بیشتر از میزان فعلی ارزش دارد.

این دو تحلیلگر در گزارش خود نوشته‌اند: «بگذارید مسئله را روشن کنیم: ما نمی‌گوییم که ممکن است قیمت طلا به‌زودی به ۱۷۰۰ دلار در هر اونس برسد اما زمانی که به ترازنامه ۴ بانک مرکزی مهم دنیا (بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی چین) نگاه می‌کنیم، می‌توان مشاهده کرد که اگر به طلا به‌عنوان ارز نگاه کنیم، این فلز بیشتر از ۱۷۰۰ دلار در هر اونس ارزش دارد و نه ۱۳۲۶ دلار در هر اونس که قیمت فعلی این فلز گران‌بها است.

این بحث در حالی مطرح‌شده که بسیاری بر این عقیده‌اند که نباید طلا را به‌عنوان ارز در نظرگرفت چراکه این فلز را نمی‌توان به‌عنوان ارز مورداستفاده قرارداد زیرا مانند پول و ارز رایج کشورها قابل معامله و نگه‌داشتن نیست. بااین‌حال استدلالی که هسو و اسپور دارند این است که قیمت طلا در طول تاریخ با گسترش ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی در ارتباط بوده است و این رابطه نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است از این‌که هست، بالاتر رود.

بر این اساس گفته می‌شود که «در طول مدت مشابه، (از سال ۲۰۰۵ تاکنون) همان‌طور که ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی گسترش ۳۰۰ درصدی داشته است، سهام‌های جهانی نیز ۱۹ درصد رشد داشته‌اند. اگر فرض کنیم که ارزش طلا باید به مقداری باشد که ارزش ترازنامه‌های کل ۴ بانک مرکزی دنیا ثابت بماند، بنابراین، قیمت طلا باید به ۱۷۰۰ دلار در هر اونس نزدیک‌تر شود.»

این دو تحلیلگر نوشته‌اند که تنها دو بار در دهه گذشته این رابطه خراب‌شده است و اولین بار در زمان رکود بزرگ اقتصادی بود که بانک‌های مرکزی ذخایر طلای خود را فروختند تا الزامات نقدینگی خود را تأمین کنند. موقعیت دوم نیز در سال ۲۰۱۳ رخ داد که بانک مرکزی آمریکا نشان داد که به دنبال اجرای برنامه تسهیل کمی خود و خرید دارایی است.

تازمانی‌که ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی در حال گسترش یافتن است، قیمت طلا نیز باید میزان افزایش خود را ثابت نگه دارد و این به معنای افزایش یافتن قیمت طلا در آینده نزدیک است.