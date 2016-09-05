واحد علوم و تحقیقات درصدد قرار گرفتن در جمع دانشگاه های نسل چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد علوم تحقیقات، علی عباسپور در نشست مشترک روسای دانشکده ها، معاونین و مدیران گروه های تخصصی این واحد با بیان اینکه پدران علمی در حق دانشگاه های خود پدری کنند، گفت: اساتید پیشکسوت و برجسته علوم مختلف واحد علوم و تحقیقات با تعریف و پیگیری پروژه های تحقیقاتی علمی در توسعه علمی دانشگاه نقش به سزایی دارند.

وی بر سیاست ها و برنامه ریزی های کیفی و کمی واحد علوم و تحقیقات اشاره کرده و افزود: در راستای بررسی و تدوین هرچه بهتر نقشه راه برای دستیابی به توسعه علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی نشست ها و کارگروه های مشترک با مدیران گروه ها و اساتید و اعضای هیات علمی به طور منظم و پیگیر برگزار خواهد شد.

رئیس واحد علوم تحقیقات خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز روسای دانشکده ها به نمایندگی از مدیران گروه در شورای هماهنگی دانشگاه، مسائل، نظرات و انتقادات را برای بهبود شیوه و دستیابی به وحدت رویه منعکس می کنند.

عباسپور با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بلوک های ۱ و ۲ آموزشی این واحد به بهره برداری کامل خواهد رسید، گفت: این واحد دانشگاهی با رفع موانع و محدودیت های کمی و کیفی درصدد قرار گرفتن در جمع دانشگاه های نسل چهارم است و این امر مهم جز با همکاری و وحدت رویه اساتید، اعضای هیات علمی و با نظارت و پیگیری مدیران گروه ها اتفاق نمی افتد.

وی به فعال شدن شرکت های دانش بنیان و جذب اعضای هیات علمی جدید و جوان در این واحد اشاره کرد و افزود: این واحد دانشگاهی در دوسال گذشته تفاهم نامه های همکاری ملی و بین المللی متعددی را منعقد کرده و انتظار می رود گروه ها و اعضای هیات علمی از این فرصت بهترین بهره برداری را داشته باشند.

رئیس واحد علوم تحقیقات به تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های این دانشگاه با هدف تعریف آزمایشگاه های مرجع و مورد هدف تمامی دانشگاه های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات با تامین و جذب اعتبارات قابل توجه، موفق به تجهیز منابع علمی غنی از جمله مقالات، مجلات، کتب و غیره شده است تا پاسخگوی جویندگان علم و دانش در داخل و حتی محققان منطقه باشد.

عباسپور خطاب به اساتید راهنما و مدیران گروه ها تاکید کرد: ارتباط مستمر دانشجویان دکتری با اساتید راهنما پس از امتحان جامع امری ضروری و قابل توجه است به گونه ای که این دانشجویان موظف هستند پس از امتحان جامع، هر ۶ ماه گزارشی از روند علمی و تحقیقاتی رساله خود به دانشگاه ارائه دهند.