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۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه

برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس راهور رصد شده است.

وی افزود: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با ۱۵.۵ درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با ۹ درصد و سبقت غیرمجاز با ۰.۴ درصد در رتبه های بعدی بیشترین تخلفات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان سواری های کرایه ای بین شهری قرار دارند.

سرهنگ کرمی اسد با اعلام اینکه با ۲۸ هزار تخلف رانندگان سواری های کرایه ای، در طول چهار ماهه نخست امسال برخورد شده و خودروهای متخلف به پارکینگ منتقل شده اند، ادامه داد: همزمان با موج پایانی مسافران تابستانی، سرعت غیرمجاز، خط قرمز پلیس راهور محسوب می شود و پلیس بدون چشم‌پوشی با رانندگان متخلف برخورد می کند.

کد مطلب 3761399

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