شوراي نگهبان هيچ فعاليتي را در جهت بررسي صلاحيت كانديداها آغاز نكرده است

سيد رضا زواره اي گفت: شوراي نگهبان در حال حاضر هيچ گونه فعاليت و كاري را در جهت بررسي صلاحيت كانديداها آغاز نكرده است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر با تكذيب اين مطلب كه شوراي نگهبان فعاليت خود را براي بررسي صلاحيت ها آغاز كرده است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه هنوز كسي ثبت نام نكرده است تا ما بدانيم بايد صلاحيت چه كسي را بررسي كنيم اين مساله معنايي ندارد.

وي افزود: هرگونه تحقيقات و يا تاييد صلاحيتي بايد پس از مشخص شدن كانديداها صورت گيرد و در شرايط فعلي هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.

