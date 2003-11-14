عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر با تكذيب اين مطلب كه شوراي نگهبان فعاليت خود را براي بررسي صلاحيت ها آغاز كرده است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه هنوز كسي ثبت نام نكرده است تا ما بدانيم بايد صلاحيت چه كسي را بررسي كنيم اين مساله معنايي ندارد.
وي افزود: هرگونه تحقيقات و يا تاييد صلاحيتي بايد پس از مشخص شدن كانديداها صورت گيرد و در شرايط فعلي هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفتگو با "مهر":
شوراي نگهبان هيچ فعاليتي را در جهت بررسي صلاحيت كانديداها آغاز نكرده است
سيد رضا زواره اي گفت: شوراي نگهبان در حال حاضر هيچ گونه فعاليت و كاري را در جهت بررسي صلاحيت كانديداها آغاز نكرده است.
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