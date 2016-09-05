به گزارش خبرگزاری مهر، منصور اعتصامی در اولین نشست هم اندیشی «تجربه ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی» اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ٩٢ و قبل از آن طرح مسئله در سال ٨٩، در جلسه ای با کارآفرینان، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به عنوان ادبیات در اقتصاد ایران مطرح شد.

وی افزود: از سال ٩٣ در دانشگاه های سراسر کشور بحث گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه راهبرد جدید ما بر اساس جهت گذاری در تولید ملی است، گفت: تجربه تقویت تولید ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به تولیدات شرکت دانش بنیان که صادرات این کشور را استحکام می دهند گفت: دستگاه هایی مانند سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات اجتماعی وظیفه دارد از این شرکتها حمایت کند.

وی با بیان اینکه نقاط برجسته کشور را به لحاظ علمی، فنی و تحقیقی باید به مردم بشناسیم، ادامه داد: شعار ما در سازمان تامین اجتماعی بر مبنای دیدگاه مدیریت ارشد سازمان و مسئولان نظام، انتقال تجربیات تولید ملی در چارچوب نظام اقتصاد مقاومتی است.

اعتصامی افزود: فرهنگ سازی در اقشار مختلف، تفکر تولید، تقویت شرکتهای تولید کننده از جمله دانش بنیان و ترویج علمی از جمله مواردی است که منجر به ایجاد ثروت برای حرکت می شود.

وی با بیان اینکه ارتزاق از مسیر تولید، جزو سخت ترین کارها است، اظهار داشت: شرکت های تولید کننده که توانستند در فشارها و ناهماهنگی های اقتصادی کشور، تولید ملی انجام دهند، کار بسیار ارزشمندی عرضه کرده اند.

اعتصامی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی تولیدی اصل قضیه است و موظفیم مسیر حرکت اینان را تسهیل کنیم چرا که تقویت اینها موجب تقویت سازمان ونظام بیمه ای کشور می شود.

وی با بیان اینکه روش فرهنگ سازی روشی تدریجی است که احساس ورود به آن دیر اتفاق می افتد، گفت: از ۲/۵ سال پیش این حرکت را شروع کردیم و ارتباط با شرکای اجتماعی برقرار شد.

وی با اشاره به اینکه جریان تولید در کشور نهادینه نشده، تصریح کرد: یکی از تکالیف سازمان تامین اجتماعی ایجاد امنیت اجتماعی است که در جامعه ایجاد می کند. جریان سازی فرهنگی یک ضرورت است که در دانشگاه ها شروع کردیم.