ناجی شهیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی این مدیریت با اتحادیه خشکبار خوزستان، نمایندگان تولیدکنندگان خرما و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و نماینده نظام صنفی کشاورزی اظهار کرد: این جلسه در جهت اجرای مدل ارائه خدمت خرید خرما برگزار شد.

وی از گفتگو و ارائه راهکارهای مناسب برای کوتاه شدن دست واسطه‌گران و دلالان از بازار خرما در آبادان، تعیین استانداردهای کیفیت محصول، بررسی مشکلات کشاورزان و بررسی پیشنهادات آنان، افزایش تعامل برای تسهیل در امر فروش محصول و حذف واسطه ها به عنوان اهداف اصلی برگزاری این جلسه نام برد و افزود: در این جلسه لیست کارگاههای مجاز تحت نظارت اتحادیه خشکبار اعلام و به کشاورزان توصیه شد فروش محصولات خود را تنها از طریق این مراکز انجام دهند.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی آبادان، با انجام این کار در صورت بروز تخلف از سوی خریدار امکان پیگیری و برخورد قانونی با متخلف از طریق اتحادیه خشکبار وجود دارد.

شهیب زاده ابراز امیدواری کرد تا با این اقدام ضمن حذف دست واسطه ها و دلالان خرما، سود بیشتری عاید کشاورزان منطقه شود.

وی با تاکید دوباره به کشاورزان بر لزوم فروش محصولاتشان به مراکز معتبر و اعلام شده عنوان کرد: در صورتی که هر ۱۶۰ عدد خرما برابر با یک کیلوگرم وزن داشته باشد، قیمت هر کیلو خرما درجه یک هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرمای درجه دو نیز ۱۵ درصد کمتر از نرخ خرمای درجه یک است.