بازخوانی پیام امام خمینی (ره) در سالگرد حادثه ۱۷ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مویدی تهیه کننده «تاریخ شفاهی ایران» درباره قسمت جدید این مجموعه گفت: در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ و در سومین سالروز کشتار مظلومانه مردم تهران توسط دژخیمان رژیم پهلوی، طی مراسمی در میدان انقلاب تهران پیام حضرت امام خمینی (ره) توسط مرحوم حاج سید احمد خمینی در حضور مردم تهران قرائت شد.

وی افزود: حضرت امام خمینی در این پیام فرموده بودند که سالروز ۱۷ شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضدانسانی و اسلامی است و از ایام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است، در خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود. ملت شجاع و رزمنده ایران در آن روز و روزهای اختناق و جنایت به دست دژخیمان شاه مطرود نشان داده که تا رسیدن به هدف های انسانی اسلامی خود چون سدی آهنین ایستاده است.

تهیه کننده «تاریخ شفاهی ایران» یادآور شد: همچنین در این مراسم شهید هاشمی نژاد نیز در سخنرانی خود گفته بود که قبل از آنکه ما مسئله ۱۷ شهریور را مورد بررسی قرار دهیم باید جریان انقلابی که حادثه ۱۷ شهریور بخشی از این جریان است و چگونگی شکل گیری این جریان در طول حرکت تکاملی خود و حوادثی را که در این رابطه پیش آمده است، مورد تحلیل قرار بدهیم.

این قسمت از «تاریخ شفاهی ایران» دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۹:۱۷ روی آنتن می رود و سه شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۳:۰۸ بازپخش می شود.