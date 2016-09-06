استقلال بهتر شده اما کار سخت است/ خبر اختلاف ما شایعه است

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط این روزهای باشگاه استقلال، گفت: همین‌که امروز استقلال مدیر عامل دارد خوب است، این یعنی اینکه باشگاه تکلیف دارد. انشاءالله آقای افتخاری بتواند شرایط را درست کند.

وی در مورد خودش و شرایط جسمی‌اش، افزود: هوا کمی خنکتر که شده شرایط بهتری دارم، فقط باید کمی جان بگیرم تا بتوانم بیشتر کنار استقلال باشم.

سرپرست پیشین استقلال که به نظر می رسد وضعیت جسمی بهتری پیدا کرده و از دو دیدار اخیر تدارکاتی استقلال هم یکی از آنها را از نزدیک دیده است، گفت: شرایط استقلال بهتر شده اما کماکان مواردی هست که باید برطرف شود. کار بسیار سخت است و تلاش لازم دارد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در مورد شایعه اختلاف افتخاری با دو عضو فنی هیات مدیره استقلال هم تاکید کرد: من که از این موضوع بی خبر هستم. فکر نمی‌کنم این خبر درست باشد چون تمام نشست‌های ما دوستانه بوده و اختلاف نظری هم در جلسات نداشته ایم.