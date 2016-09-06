  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

پورحیدری در گفتگو با مهر:

استقلال بهتر شده اما کار سخت است/ خبر اختلاف ما شایعه است

استقلال بهتر شده اما کار سخت است/ خبر اختلاف ما شایعه است

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال ضمن تاکید بر اینکه اوضاع استقلال کمی بهتر از قبل شده اما کار بسیار سخت و مشکل است، گفت: نشستها در استقلال دوستانه بوده و اختلافی در کار نیست.

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط این روزهای باشگاه استقلال، گفت: همین‌که امروز استقلال مدیر عامل دارد خوب است، این یعنی اینکه باشگاه تکلیف دارد. انشاءالله آقای افتخاری بتواند شرایط را درست کند.

وی در مورد خودش و شرایط جسمی‌اش، افزود: هوا کمی خنکتر که شده شرایط بهتری دارم، فقط باید  کمی جان بگیرم تا بتوانم بیشتر کنار استقلال باشم.

سرپرست پیشین استقلال که به نظر می رسد وضعیت جسمی بهتری پیدا کرده و از دو دیدار اخیر تدارکاتی استقلال هم یکی از آنها را از نزدیک دیده است، گفت: شرایط استقلال بهتر شده اما کماکان مواردی هست که باید برطرف شود. کار بسیار سخت است و تلاش لازم دارد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در مورد شایعه اختلاف افتخاری با دو عضو فنی هیات مدیره استقلال هم تاکید کرد: من که از این موضوع بی خبر هستم. فکر نمی‌کنم این خبر درست باشد چون تمام نشست‌های ما دوستانه بوده و اختلاف نظری هم در جلسات نداشته ایم.

کد مطلب 3761479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرشید شهبازی ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دوست دارم آقای پور حیدری را از نزدیک ببینم خیلی ایشان را دوست دارم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها