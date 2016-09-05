به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان یکی از باارزش ترین و بی بدیل ترین دوران ایران اسلامی را دوران دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: دوران دفاع مقدس دورانی تکرار نشدنی است چرا که در این ایام دوران طلایی در کشور رقم خورد و شاهد صحنه هایی بی بدیل بودیم.

دوران دفاع مقدس دوران طلایی برای نشان دادن اراده پولادین ملت ایران

وی افزود: در دوران دفاع مقدس شاهد اوج ایثار، ولایت پذیری، وفاق و همدلی بین آحاد مختلف مردم بودیم به طوری که تمام اقوام، گروه ها، ادیان و مذاهب مختلف موجود در کشور عزم و اراده ملی همراه با تبعیت پذیری برای اداره کشور داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران استکبار تمام توان خود را برای تعرض به مرزهای کشور متمرکز کرده بود، عنوان کرد: دشمنان کشور به تصور خود بنا گذاشته بودند در همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب کار ایران را یکسره کنند اما با اراده قوی ملت و رهبری مدبرانه امام راحل، مردم ما درسی به دنیا و استکبار داد که بفهمند از راه زورگویی و تجاوز هیچ گاه نمی توانند به مرزهای کشور راه پیدا کنند.

شاهرخی دوران دفاع مقدس را دوران طلایی برای نشان دادن اراده پولادین ملت ایران دانست و گفت: ایثارگری هر کدام از رزمندگان کشور در جریان جنگ تحمیلی در نوع خود بی نظیر بوده و نقش بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز در موفقیت مقابل استکبار ارزنده است.

دوران دفاع مقدس تکه ای ارزشمند از تاریخ کشور ایران

وی با بیان اینکه در جبهه های ما ترس، واگرایی و عقب نشینی در مقابل زورگویان دیده نمی شد، تصریح کرد: امروز نیز در شرایطی قرار داریم که به روش های دیگر برای ضربه زدن به ملت، کشور و نظام ما روی آورده است لذا برای مقابله با دشمن باید به رمز موفقیت خود در دوران دفاع مقدس توجه داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به هدف مهم خود یعنی رشد اقتصادی و توجه به معیشت مردم باید همان روحیه ایثار در دوران دفاع مقدس را دنبال کنیم، بیان داشت: اگر امروز بحث «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر انقلاب مطرح بوده و اجماع همگان بر آن است هیچ راهی برای تحقق آن نداریم جز اینکه به همان روحیه ایثار در سنگر اداره امور کشور و در سنگر اقتصاد برگردیم تا بتوانیم از تنگناهای ایجاد شده عبور کنیم.

شاهرخی با یادآوری اینکه دوران دفاع مقدس تکه ای ارزشمند از تاریخ کشور ایران است، ادامه داد: مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید هر سال باشکوه تر از سال قبل برگزار شود تا نسل های بعد درک صحیحی از آن داشته باشند لذا روحیه ایثار و شهادت باید در کشور ترویج داده شود.

لزوم تشکیل ستادهای شهرستانی بزرگداشت دفاع مقدس

وی بر لزوم تشکیل ستادهای شهرستانی بزرگداشت دوران دفاع مقدس توسط فرماندارن تاکید کرد و گفت: دستگاه های مختلف باید برنامه های خود در هفته دفاع مقدس را به دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس ارسال کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به رشادت های لشگر ۸۴ لرستان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: لشگر سرافراز ۵۷ لرستان نیز مامن و جایگاه بسیجیان در دوران جنگ بود که به وجود فرماندهان و رزمندگان این لشگر افتخار می کنیم.

شاهرخی با اشاره به اینکه لرستانی ها در جنگ افتخارآفرینی زیادی کردند، اضافه کرد: از سپاه، ارتش، بسیج، جهاد سازندگی و همه افرادی که در دوران دفاع مقدس رشادت و نقش آفرینی کردند تشکر می کنیم.