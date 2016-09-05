به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی صبح امروز در نهمین نشست معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری منتخب که با حضور وزیر علوم در وزارت علوم برگزار شد، با اشاره به بین المللی سازی دانشگاه ها گفت: یکی از کارهای مربوط به حوزه وظایف وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در این زمینه، روان‌سازی جذب دانشجویان غیرایرانی است.

وی افزود: ۲۱ هزار و ۵۰۰ دانشجوی غیرایرانی در حال حاضر در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل اند که این تعداد تا پایان برنامه ششم می تواند به ۷۵ هزار نفر افزایش یابد. ما در حوزه ستادی این مسیر را برای دانشگاه ها فراهم می کنیم. همانطور که در جلسات قبلی اعلام کرده ایم، هیچ منطقه ممنوعه ای برای جذب دانشجویان غیرایرانی نداریم و با هماهنگی که با نهادهای امنیتی انجام داده ایم، به این نتیجه رسیده ایم که همه دانشگاه های ما در همه مناطق کشور می توانند برای جذب دانشجوی خارجی اقدام کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: برای حضور برخی از اتباع افغانستانی در برخی از شهرها با پیگیری هایی که انجام شد و با رایزنی هایی که با وزارت کشور صورت گرفت، ممنوعیت برای دانشجویان غیرایرانی به ویژه دانشجویان افغانستانی در برخی از شهرها برطرف شد، بنابراین هیچ ممنوعیتی برای پذیرش نداشته و همچنین منطقه ممنوعه ای نیز برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی نداریم.

صدیقی تصریح کرد: در حال حاضر در راستای روان‌سازی و سرعت بخشیدن به پذیرش دانشجویان غیرایرانی، سرعت پذیرش این دانشجویان را افزایش دادیم به طوری که با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط، روند پذیرش این دانشجویان را به سه هفته کاهش دادیم.

وی در ادامه به دفاتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی این دفاتر را در دانشگاه ها و شهرها گسترش داده ایم. در گذشته این دفتر در وزارت علوم و یکی دو دانشگاه بزرگ بود که در حال حاضر تعداد این دفاتر برای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان غیرایرانی در شهرها و دانشگاه ها گسترش یافته است.

رئیس سازمان امور دانشجویان به ارائه بورس برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی اشاره کرد و افزود: در همه جای دنیا از اهرم بورس برای جذب غیربورسیه ها استفاده می شود. دانشگاه ها به ازای تعداد دانشجویان خارجی غیربورسیه ای که پذیرش می کنند، می‌توانند از ظرفیت بورس نیز استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه غیربورسیه ها به دانشگاه ها ابلاغ شده، همچنین توسعه مراکز زبان فارسی مدنظر است. همچنین با رایزنی که با موسسات اعزام دانشجو صورت گرفته، درخواست کردیم در ازای اعزام دانشجو بتوانند دانشجویانی نیز به داخل منتقل کنند.

صدیقی به وظایف دانشگاه ها در زمینه جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این وظایف، به‌روز شدن و چند زبانه کردن سایت دانشگاه ها است تا امکان ارتباطات فراهم شود، از افراد باتجربه و مسلط برای پیگیری امور دانشجویان غیرایرانی استفاده شود، به مسائل فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان ایرانی توجه شود و سازمان امور دانشجویان آمادگی خود را اعلام می کند تا در هزینه این برنامه ها کمک کند.