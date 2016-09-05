تجمع طلاب در حمایت‌ از «آیت الله شیخ عیسی قاسم» و مردم بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور اطلاعیه مشترکی جنایات علیه مردم و علمای بحرین را محکوم کردند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقایع دردناک فشار وسرکوب مردم بیدار ومقاوم بحرین در سکوت وخفقان حاکم بر مجامع حقوق بشری همچنان ادامه دارد و موج بازداشت‌ها و هتک حرمت بزرگان دینی به ویژه آیت الله شیخ عیسی قاسم نشان از اوج مظلومیت مردم آزادی‌خواه این کشور است.

حوزه‌های علمیه ضمن محکومیت سرکوب مردم انقلابی بحرین و هتک حرمت این روحانی مجاهد بحرینی از طلاب و روحانیون بصیر وانقلابی درخواست می‌کند با حضور در تجمع اعتراض‌آمیز اساتید، طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، مراتب اعتراض خود را به ظلم و ستم آل‌خلیفه اعلام و حمایت خود از انقلابیون بحرین ابراز نمایند.

در پایان این اطلاعیه اعلام شده است این تجمع فردا سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۲ الی ۱۳ در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار می‌شود.