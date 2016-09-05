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۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود؛

تجمع طلاب در حمایت‌ از «آیت الله شیخ عیسی قاسم» و مردم بحرین

تجمع طلاب در حمایت‌ از «آیت الله شیخ عیسی قاسم» و مردم بحرین

قم - طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در حمایت‌ از «آیت الله شیخ عیسی قاسم» و مردم بحرین در مدرسه فیضیه تجمع می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور اطلاعیه مشترکی جنایات علیه مردم و علمای بحرین را محکوم کردند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقایع دردناک فشار وسرکوب مردم بیدار ومقاوم بحرین در سکوت وخفقان حاکم بر مجامع حقوق بشری همچنان ادامه دارد و موج بازداشت‌ها و هتک حرمت بزرگان دینی به ویژه آیت الله شیخ عیسی قاسم نشان از اوج مظلومیت مردم آزادی‌خواه این کشور است.

حوزه‌های علمیه ضمن محکومیت سرکوب مردم انقلابی بحرین و هتک حرمت این روحانی مجاهد بحرینی از طلاب و روحانیون بصیر وانقلابی درخواست می‌کند با حضور در تجمع اعتراض‌آمیز اساتید، طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، مراتب اعتراض خود را به ظلم و ستم آل‌خلیفه اعلام و حمایت خود از انقلابیون بحرین ابراز نمایند.

در پایان این اطلاعیه اعلام شده است این تجمع فردا سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۲ الی ۱۳ در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3761548

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