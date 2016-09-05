به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری افزود: قرآن کریم هدف از تشکیل خانواده را بیان می کند و این یک شاخصه خوب است که می توان مسائل را با آن سنجید. تاکید قرآن بر این است که همسر باید کفویت داشته باشد و از جنس خود فرد باشد.

وی دامه داد: خدا در قرآن هدف ازدواج را آرامش درونی و جسمانی دانسته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سنت ها را باید به چند دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: بعضی از سنت ها مبنایی هستند و اصالت دارند و فطرت انسان ها آن را می پذیرد و بر آن تفاهم دارند. اما بعضی از سنت ها بر جامعه عارض شده است و چشم و هم‌چشمی ها باعث شده است گسترش پیدا کند و تبدیل به یک رویه و سنت شود. خیلی از طلاق ها و عدم ازدواج ها به دنبال همان سنت های غلط است که باید آنها را اصلاح کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در امر ازدواج باید مسائل را اصلی و فرعی کرد، بیان کرد: به خاطر خیلی از این سنت ها مسئله اصلی که ازدواج بوده، به حاشیه رفته است ولی به جای آن یکسری رسم و رسوم و تجملات جایگزین آن شده است.

این کارشناس امور خانواده ادامه داد: با این روند این روزها به جای اینکه درباره طلاق صحبت کنیم، باید درباره عدم تحقق ازدواج صحبت کرد زیرا با این سنت ها اساساً ازدواجی شکل نمی گیرد که حالا بعدش به طلاق برسد.

افتخاری که در رادیو گفتگو سخن می گفت، به ازدواج ها در شبکه های مجازی اشاره کرد و افزود: قطعاً جوانی که تجربه ندارد و تنها اطلاعات را از فضای مجازی دریافت کرده، این ازدواج با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.