به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «زاپاس» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی که از دو ماه پیش در تهران و شهرستان‌ها روی پرده رفته است، برای شرکت در بخش اصلی رقابتی جشنواره دایورسیتی کانادا، بخش رسمی و مسابقه جشنواره سینه ایران کانادا و شانزدهمین دوره جشنواره یاری سوئد برگزیده شده است تا به رقابت با دیگر آثار منتخب بپردازد.

این فیلم کمدی که هنوز در بعضی سینماهای تهران و شهرستان در حال نمایش است، توانسته فروش خود را به مرز پنج میلیارد تومان برساند.

امیر جعفری، ریما رامین فر، جواد عزتی، الناز حبیبی، احمد مهران فر، شبنم مقدمی، نرگس رمضانی و ماهان نصیری بازیگران اصلی فیلم جدید نیک نژاد بوده اند.

«زاپاس» یک کمدی اجتماعی است که داستان یک تیم فوتبال دسته سومی را روایت می کند. این تیم به دسته دوم صعود می کند. سعید در بازی آخر دچار مصدومیت تاندون پا می شود و سلامتی اش به خطر می افتد و همین اتفاق، دستمایه وقوع ماجراهای جالبی می شود که زندگی او و اطرافیانش را دستخوش تغییراتی می کند.

نیک‌نژاد فیلم سینمایی «ناخواسته» را نیز در نوبت نمایش دارد. فیلمی که نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از جشنواره سی و دوم فیلم فجر بود.