50 عراقي در مناطق مختلف بغداد كشته و زخمي شدند / كشته شدن يك نظامي آمريكايي در موصل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا امروز از كشته شدن يكي از نيروهايش بر اثر انفجار بمب كارگذاشته شده در جاده شهر موصل خبرداد.

چارلي بوربرديج سخنگوي ارتش انگليس از كشته شدن دو نظامي اين كشور و زخمي شدن يك تن ديگر بر اثر انفجار بمب كارگذاشته شده در جاده شمال شهر بصره خبرداد.

يك منبع دروزارت كشور عراق اعلام كرد در مناطق مختلف پايتخت 33 جسد مرد با دستهاي بسته و آثار شكنجه بر روي بدنشان پيدا كرده است .

ارتش آمريكا در بيانيه اي اعلام داشت : دو تفنگدار دريايي اين كشور در عملياتي در استان الانبار جان خود را از دست دادند.

يك از نزديكان سرلشگرمحمد الفهدوي فرمانده سابق گارد رياست جمهوري صدام گفت كه وي عصر روز گذشته در منطقه شرق رمادي به ضرب گلوله افراد ناشناس كشته شد.

پليس عراق دو جسد مرد كه از ناحيه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند در جاده بين عماره و كوت پيدا كرد.

پليس شهر فلوجه هم گفت : بر اثر انفجار دو دستگاه خودروي بمب گذاري شده در ايست بازرسي ارتش عراق در جاده ابو غريب يك نفر كشته و 7 مجروح برجاي گذاشت .

انفجاردو بمب كاشته شده در كناره جاده دركوي كراده ،يك خودروي پليس را هدف قرار داد كه درنتيجه آن دو نفر زخمي شدند.

دفتر نوري المالكي نخست وزير عراق دربيانيه اي اعلام كرد: در چارچوب طرح امنيتي براي تامين امنيت جان زائران، نيروهاي عراقي 14 تروريست را كشته و 22 فرد تحت پيگرد و 98 مظنون را دستگير كردند.

اين بيانيه مي افزايد : نيروهاي عراقي پس ازدريافت اطلاعاتي درمورد حضور عناصر تروريست در منطقه عبدويس واقع در منطقه جرف الصخر ، اين منطقه را محاصره كرده و به جستجو براي دستگيري عاملان برنامه ريزي حمله به عتبات عاليه مقدس پرداختند.

براساس اعلام اين بيانيه، گروهي از تروريستها به سوي نيروهاي عراقي تيراندازي كردند كه واكنش نيروها را به همراه داشت و در نتيجه يك زد و خورد چند ساعته 14 تروريست كشته و 22 فرد تحت پيگرد و 98 مظنون دستگير شدند.

دربخشي ديگر از اين بيانيه آمده است : 98 فرد دستگير شده پس از ثابت شدن در دست نداشتن عمليات تروريستي آزاد شدند.

دفتر نخست وزير عراق اعلام كرد: اين عمليات در چارچوب طرح امنيتي صورت گرفت كه نيروهاي عراقي براي تامين امنيت مشتاقان به شهر كربلا انجام دادند .

اين بيانيه مي افزايد: نيروهاي ما توانستند مقاديري سلاح و چهار دستگاه اتومبيل را كه تروريستها براي انجام عمليات جنايتكاران استفاده مي كردند، كشف و ضبط كنند.

در پايان اين بيانيه آمده است كه اين عمليات با هدف ايجاد امنيت و ثبات و اجراي قانون واز بين بردن كانون تروريستها صورت گرفت كه تلاش مي كنند امنيت عراق را برهم بزنند و شهروندان بي گناه عراقي را هدف قرار دهند.