به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه در دیدار با معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور در اراک، اظهار داشت: موضوع محیط زیست به قدری اهمیت دارد که تبدیل به یک بحث بین المللی و جهانی شده است.

وی با اشاره به احادیث حضرت امام صادق(ع) در رابطه با اهمیت سلامت آب، خاک و هوا اظهار داشت: این سه موضوع در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است که چنانچه با مخاطره روبرو شود تعادل در فضای زندگی بر هم می خورد و مشکل به وجود می آید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: هوا، آب و هاک سالم و پاک و همچنین محیط پرنشاط از مطالبات به حق مردم است که در هر دولتی این مسائل باید در سیاست های دولتمردان گنجانده شود و از سوی دیگر مردم نیز در رعایت اصول پاکسازی و حفظ محیط زیست مشارکت فعال داشته باشند.

دری نجف آبادی اظهار داشت: موضوع برطرف کردن مشکلات محیط زیست کاری نیست که یک روزه به سرانجام برسد، اما به هر حال باید تدابیری برای این مسائل اندیشیده شده و راهکارهایی پیاده سازی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: فرهنگ سازی، آموزش و پیشگیری از ایجاد هر نوع مخاطره برای محیط زیست، سه اصلی است که باید به آن توجه داشته باشیم و به طور جدی پیگیری و در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زمینه آموزش و فرهنگ سازی، سازمان های مردم نهاد و NGOها می توانند نقش تاثیرگذاری داشته باشند و میزان مشارکت را افزایش دهند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: مشارکت مردم در زمینه مسائل محیط زیست، در شرایطی می تواند اثرگذار باشد که سیاسی نشود و چنانچه مساله به سمت سیاسی شدن پیش رود نه تنها نتیجه نخواهد داشت، بلکه کارها با مشکل روبرو می شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بخش عظیمی از آلودگی در سطح شهرها به ویژه در اراک ناشی از وجود خودروها است که دولت برای رفع این معضل باید تدبیری بیاندیشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دولت باید مساله ایجاد زیرساخت های ریلی را در استان مرکزی جدی بگیرد و در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان یکی از مصوبات مورد بحث طرح نیازها و کمبودهای ریلی استان باشد.