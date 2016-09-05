۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان :

ثبت نام اطلاعات نفوس و مسکن در زنجان به صورت اینترنتی خواهد بود

زنجان-سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: شرایط و زمینه‌های ثبت اطلاعات نفوس و مسکن به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شده و در هزینه و زمان صرفه جویی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،حمید نباتچیان ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن استان، افزود: به زودی عملیات مقدماتی سرشماری نفوس و مسکن در همه کشور و به تبع آن در استان زنجان آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد:  تمهیدات لازم از چند ماه قبل در این زمینه اندیشیده شده و برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل ستادهای شهرستان نیز اجرایی خواهد شد.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: شرایط و زمینه‌های ثبت اطلاعات نفوس و مسکن به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شده است و استفاده از تبلت به جای پر کردن فرم و ثبت نام و ورود اطلاعات از طریق اینترنت از جمله ویژگی‌های مهم این دوره از سرشماری است.

نباتچیان تاکید کرد: هدفگذاری ثبت نام به صورت اینترنتی در کشور ۴۰ درصد اعلام شده و در هر استانی با ایجاد زمینه لازم در این زمینه، میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و مراجعه حضوری کاهش می یابد. 

وی افزود: آمار پایه تصمیم‌گیری‌های کشور و پایه برنامه‌ریزی در کشور است و  باید با کیفیت بهتری پردازش شوند تا تصمیمات به واقعیت نزدیک شوند.

