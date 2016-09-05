به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر سیدآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی در مراسم افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی باشگاه‌های کتابخوانی در پایتخت کتاب ایران نیشابور گفت: این کارگاه‌ها از امروز در شهرهای نیشابور، گنبدکاووس و کاشان آغاز به کار کرده و فردا نیز در سبزوار آغاز می‌شود. در یک ماه آینده نیز در ١٥ شهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این کارگاه‌ها مقدمه راه‌اندازی باشگاه‌های کتابخوانی هستند و کسانی که در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنند، بعد از اتمام دوره تا هفته کتاب فرصت دارند باشگاه کتابخوانی تاسیس کنند. در هفته کتاب هم باشگاه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

سیدآبادی درباره کیفیت این کارگاه‌ها گفت: پس از طراحی مقدماتی دوره، ٢٠ نفر از کارشناسان، مولفان و منتقدان، و مروجان کتابخوانی با معرفی نهادهای مختلف غیردولتی که تجربه فعالیت ترویجی و آموزشی داشتند، انتخاب شدند. آن‌ها در دو نشست جداگانه هم درباره سرفصل‌های دوره بحث کردند و هم در یک کارگاه هشت ساعته نیز در تدوین محتوای دوره مشارکت داشتند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی درباره چگونگی فعالیت این باشگاه‌ها گفت: منظور از باشگاه کتابخوانی، گروه‌های حداقل ۱۲ تا ۱۵ نفری از کودکان یا نوجوانان هستند که زیر نظر یک هماهنگ کننده بزرگسال در زمینه کتابخوانی فعالیت دارند.

وی افزود: این باشگاه‌ها می‌تواند در شهر و روستا در کتابخانه‌ها، مدارس، مراکز کانون، فرهنسگراها، مجتمع‌های مسکونی، مساجد، کانون‌های اصلاح و تربیت، مراکز بهزیستی و هرجایی که کودکان و نوجوانان گردهم می‌آیند، تشکیل شوند.

علی اصغر سیدآبادی، تشکیل باشگاه‌های کتابخوانی را یکی از ایده‌های برآمده از طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران خواند و گفت: جشنواره باشگاه‌های کتابخوانی در واقع تلفیق شده چند ایده است. دوستان نیشابور در طرح‌های این شهر با محوریت یکی از مدارس شهر، طرحی را برای گسترش کتابخوانی در مدارس داده بودند که تقریبا در این جشنواره هم به عنوان تنه اصلی حفظ شده و ایده‌های دیگر از شهرهایی مثل اهواز و ... با آن تلفیق شده تا این جشنواره طراحی شود.

وی درباره نحوه فعالیت باشگاه کتابخوانی عنوان کرد: بر اساس این طرح باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در دبیرخانه جشنواره ثبت نام می‌کنند و امکان بهره‌مندی از تخفیف کتاب را از طریق کتابفروشی‌های شهرشان پیدا می‌کنند، کتابخانه‌های کوچک را تاسیس و یا تقویت می‌کنند، به صورت گروهی کتاب می‌خوانند، درباره کتاب‌های خوانده شده گفت‌وگو و آن‌ها را داوری می‌کنند.

وی افزود: البته با این فعالیت‌ها، اعضا باشگاه نهایتاً کتاب برتر را از نگاه خود در باشگاه انتخاب می‌کنند و سپس در نامه‌هایی به نویسندگان کتاب‌های برتر، نظر خود را درباره کتاب‌های برتر می‌نویسند و کتاب‌هایی را که پسندیده‌اند در فیلم‌های کوتاه موبایلی به دیگران معرفی می‌کنند. سپس در مرحله شهرستان کتاب‌های برگزیده باشگاه‌ها با حضور نمایندگان آن‌ها داوری دوباره شده و کتاب برگزیده از نظر کودکان و نوجوانان شهر انتخاب می‌شود. همچنین با داوری فیلم‌ها و نامه‌های بچه‌ها توسط داوران تعیین شده از سوی دبیرخانه بهترین فیلم‌های معرفی و بهترین نامه‌ها به نویسندگان انتخاب و در مراسم پایانی شهرستان از آنان تقدیر به عمل می‌آید و جایزه بچه‌های شهر به نویسنده برگزیده اهدا می‌شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست عباس کرخی دبیر هماهنگی شهرهای دوستدارکتاب و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور هم ضمن خوشآمد گویی و ارایه گزارشی از فعالیت‌های نیشابور به عنوان پایتخت کتاب گفت: این طرح یکی از برنامه‌های نیشابور بود و امروز بیش از ٤٠ نفر از معلمان، مربیان و مروجان کتابخوانی در این کارگاه شرکت کرده‌اند و استقبال بسیار خوبی از آن شده است.