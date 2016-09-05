سازمان ملل بی طرفانه برای حل بحران های موجود تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری پس از دیدار با استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه در پاسخ به پرسشی درباره محتوای مذاکرات دوجانبه گفت: مجموعه بحران هایی که در منطقه در حال وقوع است مهمترین بعدش فجایع انسانی است همچنان که به عنوان نمونه در یمن با نسل کشی مواجه هستیم.

وی افزود: این نسل کشی از طریق بمباران های مستمر بر مراکز تجمع انسانی و کشتار وسیع مردم یمن اعمال می شود و همزمان ملت این کشور با محاصره گسترده زمینی، دریایی و هوایی مواجهند و در چنین شرایطی از بیش از یک سال گذشته تاکنون با بمباران های مستمر مواجهند و در این کشور شاهد فاجعه انسانی به تمام معنی هستیم.

جابری انصاری همچنین با اشاره به وقوع فجایع انسانی در دیگر کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه گفت: در گفتگویی که با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد داشتیم بر مسائل انسانی در این کشورها تمرکز کردیم و در زمینه همکاری های کشورمان با این سازمان برای کنترل ابعاد انسانی رویدادهای منطقه مذاکرات مفیدی انجام شد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: ایران سالهاست که با ابعاد انسانی بحران های موجود در منطقه مواجه است همچنان که سال های طولانی تحت تأثیر بحران در افغانستان و عراق و امواج گسترده آوارگان این کشورهاست؛ کشورمان تماس مستقیمی با مسائل انسانی در این بحران ها داشته است و با گسترش کمربند بحران در منطقه و بروز بحران در برخی کشورهای دیگر در معرض این مسائل قرار گرفته ایم.

وی گفت: مسئله انسانی بحران منطقه برای ما از ابعاد اخلاقی، انسانی و اسلامی برخوردار است و در گفتگویی که با معاون دبیرکل سازمان ملل داشتم بر این نکته تاکید شد که در بحران کنونی منطقه با چند مسئله در هم تنیده مواجهیم نخستین مسئله جنبه امنیتی است که گسترش افراط گرایی و تروریسم را شامل می شود.

جابری انصاری هشدار داد: این جنبه بحران تهدیدی است که منطقه و جهان را دربر می گیرد.

وی گفت: مسئله دیگر جنبه سیاسی موضوع است که به مطالبات و درخواست هایی برای تغییرات و اصلاح سیاسی در برخی کشورهای منطقه مربوط می شود.

معاون وزیر امور خارجه افزود: یکی دیگر از مسائل، لزوم ارسال کمک های آنی برای مردم به علت بروز فجایع انسانی است اما آنچه بر آن تاکید کردیم این است که موفقیت ارسال کمک های انسانی و این بعد از بحران کنونی منوط به توجه به دو بعد دیگر بحران یعنی جنبه امنیتی و سیاسی است البته این به این معنی نیست که به آنی و اضطراری بودن کمک های انسانی توجه نکنیم.

جابری انصاری با تاکید بر لزوم ارسال آنی کمک های انسانی، تصریح کرد: از سازمان ملل متحد در این زمینه توقع هست که با استانداردهای واحد و بی طرفی کامل تلاش های انسانی خود را مدیریت کند اما به طور همزمان به دو مسئله امنیتی و سیاسی نیز باید توجه شود زیرا مجموعه این تلاش ها در ابعاد سه گانه آن، امکان پایان دادن به بحران کنونی را فراهم می کند.

وی گفت: مجموعه گفتگوهایی که حدود یک ساعت و نیم با معاون دبیر کل سازمان ملل داشتیم درباره این جنبه ها و رویکرد کلی مدیریت و رفع بحران کنونی در منطقه بود و همچنین درباره برخی نمونه های عملی همکاری میان سازمان ملل و کشورمان گفتگو کردیم.

جابری انصاری افزود: در این مذاکرات تاکید و توافق شد که این نمونه همکاری های دوجانبه ادامه یابد و با تکثیر آن برای مدیریت بحران کنونی در منطقه در جنبه های دیگر نیز به کار گرفته شود.