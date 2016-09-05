به روسیه درباره تشدید درگیری ها در سوریه هشدار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه با انتشار پیامی در فیسبوک درباره دیدارش با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در چین توضیح داد.

اولاند با بیان اینکه در مورد وخامت بحران انسانی در شهر «حلب» و نیز بین المللی شدن درگیری های سوریه به روسیه هشدار داده است، گفت: هیچ چیز بدتر از تجزیه سوریه نیست.

پوتین پیش از ظهر امروز و در حاشیه اجلاس جی ۲۰ با رهبران فرانسه، آلمان و آمریکا دیدار کرد.

دو موضوع اصلی در این سه دیدار، گفتگو درباره سوریه و اوکراین بود.