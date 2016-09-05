  1. استانها
  2. همدان
۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان:

پناه‌گاه‌های کوهستانی همدان بهترین سرویس‌دهی رابه کوهنوردان دارند

پناه‌گاه‌های کوهستانی همدان بهترین سرویس‌دهی رابه کوهنوردان دارند

همدان- سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان گفت: پناه‌گاه‌های کوهستانی همدان از لحاظ سرویس‌دهی بهترین سرویس‌دهی کوهستانی در ایران را دارند.

عباس چشمه قصابانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در همدان بابیان تاریخ کوهنوردی همدان هم‌زمان به تاریخ سکونت در شهر همدان بازمی‌گردد، اظهار داشت: طبق مستنداتی که در تاریخ موجود است تاریخ سکونت در همدان به ۳ هزار و ۵۰۰ سال قبل بازمی‌گردد و می‌توان گفت که تاریخ کوهنوردی همدان با تاریخ سکونت در این شهر عجین است چون مردم برای شکار، تأمین آب و استفاده از گیاهان دارویی از کوهستان استفاده می‌کردند.

وی افزود: به همین علت از قدیم‌الایام بهترین کوهنوردان ایران را همدانی‌ها تشکیل می‌داده‌اند و کوهنوردی رشته‌ای است که در پوست و گوشت و خون مردم وجود دارد.

کارشناس کوهنوردی استان همدان با اشاره به پناهگاه‌های کوهنوردی همدان گفت: پناهگاه میدان میشان که در سال ۱۳۴۵ در قسمت بالای میشان ساخته‌شده به‌عنوان دومین پناهگاه کوهنوردی ایران بعد از پناهگاه شیرپلا شناخته‌شده و پناهگاه دوم میدان میشان در سال ۱۳۵۱ ساخته‌شده و پذیرای عموم کوهنوردان و علاقه‌مندان طبیعت است.

چشمه قصابانی خاطرنشان کرد: پناهگاه «کلاغ لانه» روی یال فاصله قله الوند و قله کلاغ لان ازیک‌طرف به‌سوی دوزخ دره و امامزاده کوه و از طرف دیگر به‌سوی دره کیوارستان است و در سال ۱۳۵۸ ساخته شده است.

وی ادامه داد: پناهگاه یخچال یکی دیگر از پناهگاه‌های همدان است که این پناهگاه در محل میدان یخچال با زیربنای زیاد و بسیار خوب در سال ۱۳۸۳ ساخته شد همچنین جان‌پناه قزل ارسلان در فاصله قله قزل و قله دائم برف نزدیک گردنه و روی یال ساخته‌شده و این جان‌پناه حدود ۲۰ متر زیربنا دارد.

وی با اشاره به سرویس‌دهی پناهگاه‌ها بیان کرد: به قطعیت می‌توان گفت استان همدان به لحاظ پناهگاه‌ها جزو بهترین‌های ایران است.

وی ادامه داد: ۳ پناهگاه فعال داریم که به‌صورت مداوم در تمامی ایام سال اعم از بهار، پاییز، تابستان و زمستان بدون تعطیلی و به‌صورت شیفتی به کوهنوردان سرویس می‌دهند و از لحاظ سرویس‌دهی نیز بهترین سرویس‌دهی کوهستانی در ایران متعلق به میدان میشان همدان است.

چشمه قصابانی عنوان کرد: محل اسکان مناسب با تخت خواب، نمازخانه، بوفه فعال، کتابخانه پناهگاه میدان میشان (دومین کتابخانه کوهستان ایران)، سیستم مناسب گرمایشی در فصل سرما و در همه ایام سال هم سرو صبحانه در روزهای پایانی هفته و بسیاری از امکانات دیگر در پناهگاه اول میشان وجود دارد.

همه در قبال حفظ محیط زیست مسئول هستند

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به سرویس‌دهی به مردمی که کوهنوردی می‌کنند، گفت: درگذشته هیئت کوه‌نوردی وسایل را در اختیار کوه‌نوردان قرار می‌داد اما در چند سال اخیر چون این وسایل جنبه کاملاً شخصی پیداکرده و هرکس خود باید خریداری و نگه‌داری کند این موضوع وجود ندارد چون ممکن است یک وسیله که در اختیار یک کوهنورد قرار می‌گیرد دچار ایراد شود و کوهنورد بعدی که می‌خواهد دوباره از آن استفاده کند بی‌اطلاع از این موضوع به کوه برود و در کوه گرفتارشده و گیر بیفتد.

وی یادآور شد: اما در رابطه با وسایل عمومی متأسفانه هیئت بودجه و منابع مشخصی ندارد و از محدودیت‌های مالی رنج می‌برد اما تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم که از پتانسیل اداره‌های دولتی و خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.

کارشناس کوهنوردی استان همدان با اشاره به لزوم حفظ محیط‌زیست بیان کرد: همه مردم در قبال محیط‌زیست و کوهنوردی مسئول هستند چون کوهستان تنها متعلق به هیئت کوهنوردی و اداره محیط‌زیست و فرد خاصی نیست و همه مردم در این زمینه سهم دارند و همه باید برای حفظ آن و تحویل آن به نسل آینده تلاش کنند.

چشمه قصابانی عنوان کرد: ما درزمینهٔ فرهنگ‌سازی اقدامات بسیار زیادی را انجام داده‌ایم و همایش‌های متعددی نیز درزمینهٔ پاک‌سازی کوهستان انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به موزه کوهنوردی همدان گفت: متأسفانه به علت نم و رطوبت مکان موزه کوهنوردی همدان را جمع کردیم و با رایزنی‌هایی که با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی داشته‌ایم تمام تلاش خود می‌کنیم تا به‌زودی مکان مناسبی را برای آن فراهم کنیم.

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با توصیه‌هایی به کوهنوردان بیان کرد: در محیط‌زیست مردم و کوهنوردان باید از وسایلی استفاده کنند که کمترین ضربه ممکن را به طبیعت بزند و از غذاهایی استفاده کنند که کمترین آلودگی ممکن را داشته باشد و از آوردن کنسرو و بطری‌های آب‌معدنی به کوهستان خودداری کنند.

چشمه قصابانی افزود: لزوم رعایت حق دیگران در مسیر کوهنوردی نیز از نکات بسیار مهم بوده بعضاً مشاهده می‌شود که بعضی در مسیر کوهنوردی از وسایل صوتی و موسیقی استفاده می‌کنند که حقوق سایر کوهنوردان که می‌خواهند در سکوت و آرامش کوهنوردی کرده را تضییع می‌کنند همچنین کوهنوردان غیرحرفه‌ای قبل از کوهنوردی با تماس با هیئت باید تمام نکات ایمنی را سؤال کنند و سپس به کوهستان بروند.

کد مطلب 3761679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها