عباس چشمه قصابانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در همدان بابیان تاریخ کوهنوردی همدان هم‌زمان به تاریخ سکونت در شهر همدان بازمی‌گردد، اظهار داشت: طبق مستنداتی که در تاریخ موجود است تاریخ سکونت در همدان به ۳ هزار و ۵۰۰ سال قبل بازمی‌گردد و می‌توان گفت که تاریخ کوهنوردی همدان با تاریخ سکونت در این شهر عجین است چون مردم برای شکار، تأمین آب و استفاده از گیاهان دارویی از کوهستان استفاده می‌کردند.

وی افزود: به همین علت از قدیم‌الایام بهترین کوهنوردان ایران را همدانی‌ها تشکیل می‌داده‌اند و کوهنوردی رشته‌ای است که در پوست و گوشت و خون مردم وجود دارد.

کارشناس کوهنوردی استان همدان با اشاره به پناهگاه‌های کوهنوردی همدان گفت: پناهگاه میدان میشان که در سال ۱۳۴۵ در قسمت بالای میشان ساخته‌شده به‌عنوان دومین پناهگاه کوهنوردی ایران بعد از پناهگاه شیرپلا شناخته‌شده و پناهگاه دوم میدان میشان در سال ۱۳۵۱ ساخته‌شده و پذیرای عموم کوهنوردان و علاقه‌مندان طبیعت است.

چشمه قصابانی خاطرنشان کرد: پناهگاه «کلاغ لانه» روی یال فاصله قله الوند و قله کلاغ لان ازیک‌طرف به‌سوی دوزخ دره و امامزاده کوه و از طرف دیگر به‌سوی دره کیوارستان است و در سال ۱۳۵۸ ساخته شده است.

وی ادامه داد: پناهگاه یخچال یکی دیگر از پناهگاه‌های همدان است که این پناهگاه در محل میدان یخچال با زیربنای زیاد و بسیار خوب در سال ۱۳۸۳ ساخته شد همچنین جان‌پناه قزل ارسلان در فاصله قله قزل و قله دائم برف نزدیک گردنه و روی یال ساخته‌شده و این جان‌پناه حدود ۲۰ متر زیربنا دارد.

وی با اشاره به سرویس‌دهی پناهگاه‌ها بیان کرد: به قطعیت می‌توان گفت استان همدان به لحاظ پناهگاه‌ها جزو بهترین‌های ایران است.

وی ادامه داد: ۳ پناهگاه فعال داریم که به‌صورت مداوم در تمامی ایام سال اعم از بهار، پاییز، تابستان و زمستان بدون تعطیلی و به‌صورت شیفتی به کوهنوردان سرویس می‌دهند و از لحاظ سرویس‌دهی نیز بهترین سرویس‌دهی کوهستانی در ایران متعلق به میدان میشان همدان است.

چشمه قصابانی عنوان کرد: محل اسکان مناسب با تخت خواب، نمازخانه، بوفه فعال، کتابخانه پناهگاه میدان میشان (دومین کتابخانه کوهستان ایران)، سیستم مناسب گرمایشی در فصل سرما و در همه ایام سال هم سرو صبحانه در روزهای پایانی هفته و بسیاری از امکانات دیگر در پناهگاه اول میشان وجود دارد.

همه در قبال حفظ محیط زیست مسئول هستند

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به سرویس‌دهی به مردمی که کوهنوردی می‌کنند، گفت: درگذشته هیئت کوه‌نوردی وسایل را در اختیار کوه‌نوردان قرار می‌داد اما در چند سال اخیر چون این وسایل جنبه کاملاً شخصی پیداکرده و هرکس خود باید خریداری و نگه‌داری کند این موضوع وجود ندارد چون ممکن است یک وسیله که در اختیار یک کوهنورد قرار می‌گیرد دچار ایراد شود و کوهنورد بعدی که می‌خواهد دوباره از آن استفاده کند بی‌اطلاع از این موضوع به کوه برود و در کوه گرفتارشده و گیر بیفتد.

وی یادآور شد: اما در رابطه با وسایل عمومی متأسفانه هیئت بودجه و منابع مشخصی ندارد و از محدودیت‌های مالی رنج می‌برد اما تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم که از پتانسیل اداره‌های دولتی و خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.

کارشناس کوهنوردی استان همدان با اشاره به لزوم حفظ محیط‌زیست بیان کرد: همه مردم در قبال محیط‌زیست و کوهنوردی مسئول هستند چون کوهستان تنها متعلق به هیئت کوهنوردی و اداره محیط‌زیست و فرد خاصی نیست و همه مردم در این زمینه سهم دارند و همه باید برای حفظ آن و تحویل آن به نسل آینده تلاش کنند.

چشمه قصابانی عنوان کرد: ما درزمینهٔ فرهنگ‌سازی اقدامات بسیار زیادی را انجام داده‌ایم و همایش‌های متعددی نیز درزمینهٔ پاک‌سازی کوهستان انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به موزه کوهنوردی همدان گفت: متأسفانه به علت نم و رطوبت مکان موزه کوهنوردی همدان را جمع کردیم و با رایزنی‌هایی که با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی داشته‌ایم تمام تلاش خود می‌کنیم تا به‌زودی مکان مناسبی را برای آن فراهم کنیم.

سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با توصیه‌هایی به کوهنوردان بیان کرد: در محیط‌زیست مردم و کوهنوردان باید از وسایلی استفاده کنند که کمترین ضربه ممکن را به طبیعت بزند و از غذاهایی استفاده کنند که کمترین آلودگی ممکن را داشته باشد و از آوردن کنسرو و بطری‌های آب‌معدنی به کوهستان خودداری کنند.

چشمه قصابانی افزود: لزوم رعایت حق دیگران در مسیر کوهنوردی نیز از نکات بسیار مهم بوده بعضاً مشاهده می‌شود که بعضی در مسیر کوهنوردی از وسایل صوتی و موسیقی استفاده می‌کنند که حقوق سایر کوهنوردان که می‌خواهند در سکوت و آرامش کوهنوردی کرده را تضییع می‌کنند همچنین کوهنوردان غیرحرفه‌ای قبل از کوهنوردی با تماس با هیئت باید تمام نکات ایمنی را سؤال کنند و سپس به کوهستان بروند.