  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

در قالب پروژه مهر؛ 

۴۲ مدرسه در روستاهای اهواز تعمیر و تجهیز شد 

۴۲ مدرسه در روستاهای اهواز تعمیر و تجهیز شد 

اهواز ـ مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز از تعمیر و تجهیز شامل دیوارکشی، محوطه سازی و تعمیرات سرویس های بهداشتی حدود ۴۲ مدرسه روستایی در قالب پروژه مهر خبر داد.

فاضل خمیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال بودن کمیته ساخت، تعمیر و تجهیز مدارس در ناحیه ۴ اهواز اظهار کرد: مدارس روستاهای مسیر الهایی، تصفیه شکر و مناطق محرومی همچون عین ۲ و کوی علوی از جمله مدارسی است که در حال حاضر عوامل اجرایی سخت مشغول کار هستند تا برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شوند.

وی افزود: آموزش و پرورش ناحیه ۴ یک کارگاه تعمیر و ساخت و ساز میز و نیمکت در یکی از هنرستان های کاردانش راه اندازی کرده که با مشارکت دانش آموزان و معلمان حدود سه هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت برای مدارس آماده کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز تصریح کرد: با توجه به وسعت و پراکندگی روستاهای ناحیه ۴، یش بینی می شود ۲ هزار کیف مدرسه و کفش برای دانش آموزان روستایی و بی بضاعت تا پیش از آغاز سال تحصیلی تهیه شود.

به گزارش مهر، حدود ۵۴ هزار دانش آموز در ۳۱۲ مدرسه تحت پوشش حدود سه هزار معلم در آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 3761682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها