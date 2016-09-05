۴۲ مدرسه در روستاهای اهواز تعمیر و تجهیز شد 

فاضل خمیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال بودن کمیته ساخت، تعمیر و تجهیز مدارس در ناحیه ۴ اهواز اظهار کرد: مدارس روستاهای مسیر الهایی، تصفیه شکر و مناطق محرومی همچون عین ۲ و کوی علوی از جمله مدارسی است که در حال حاضر عوامل اجرایی سخت مشغول کار هستند تا برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شوند.

وی افزود: آموزش و پرورش ناحیه ۴ یک کارگاه تعمیر و ساخت و ساز میز و نیمکت در یکی از هنرستان های کاردانش راه اندازی کرده که با مشارکت دانش آموزان و معلمان حدود سه هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت برای مدارس آماده کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز تصریح کرد: با توجه به وسعت و پراکندگی روستاهای ناحیه ۴، یش بینی می شود ۲ هزار کیف مدرسه و کفش برای دانش آموزان روستایی و بی بضاعت تا پیش از آغاز سال تحصیلی تهیه شود.

به گزارش مهر، حدود ۵۴ هزار دانش آموز در ۳۱۲ مدرسه تحت پوشش حدود سه هزار معلم در آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز مشغول تحصیل هستند.