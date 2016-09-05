سرهنگ مسعود وحیدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: درپی اخبار رسیده از مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر بستری شدن سه نفر از شهروندان به علت مسمومیت با شله‌زرد نذری در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان شیروان، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اولیه مأموران مشخص شد شخصی با یک دستگاه پراید اقدام به توزیع شله‌زرد نذری در سطح شهرستان شیروان به انگیزه مسموم کردن صاحبان منزل به‌منظور سرقت منازل می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران با استفاده از شگردهای فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهم و خودروی مذکور شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم و توقیف یک دستگاه پراید شدند.

سرهنگ وحیدی با اشاره به اینکه در این راستا متهم دستگیر شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و خودرو پراید وی نیز به پارکینگ انتقال یافت.