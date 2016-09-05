مناسک مذهبی نقطه قوت جامعه هستند/ ابعاد سیاسی مراسم دعای عرفه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دعای عرفه در لرستان با اشاره به اینکه روز یکشنبه ۹ ذی الحجه روز عرفه بوده و قرائت دعای عرفه در این روز دارای ارزش والایی است، اظهار داشت: در عظمت این دعا همین بس که منصوب به امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه دعای عرفه مقدمه جریان عاشورا و حرکت عظیم امام حسین(ع) به سمت کربلا است، تصریح کرد: دعای عرفه یک دعای عارفانه و عاشقانه بوده و سرشار از اعتقادات اسلامی و شیعی از جمله توحید، نبوت، امامت و ... است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه این شعائر دینی را باید گرامی بداریم و مناسک دینی را حفظ کنیم، افزود: اینگونه مناسک مذهبی به حاکم شدن فضای معنوی در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه هرکار فرهنگی باید یک پیوست اجتماعی داشته و یک معضل اجتماعی را هدف بگیرد، تصریح کرد: مناسک مذهبی را به عنوان نقطه قوت جامعه باید حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه هرآنچه که نیاز رشد معنوی انسان است در دعای عرفه وجود دارد، گفت: دعاها سلاحی است که به خودسازی انسان در برابر دشمنان کمک می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه باتوجه به شرایط کنونی و مانع شدن آل سعود از حضور حجاج ایرانی برگزاری باشکوه مراسم دعای عرفه علاوه بر بعد معنوی دارای ابعاد سیاسی نیز است، تصریح کرد: در طول تاریخ شیعه همواره در مناسک مذهبی حضور موثر داشته و دعای عرفه نیز باید باشکوه برگزار شود.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر اینکه برگزاری مناسک مذهبی حقیقتا دشمن شکن بوده و در جوامع بین المللی اثر گذار بوده است، افزود: مراسم دعای عرفه در جای جای لرستان باشکوه برگزار می شود.