فاز نخست خط ۲ قطارشهری مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه عملیات حفاری فاز دو خط سه قطار شهری، اظهار کرد: اساسا مدیریت استراتژیک، مدیریت زیر ساختی است.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم دو نوع مدیریت را تجربه و توصیه کنیم، ادامه داد: یک نوع مدیریت پوپولیستی و روبنایی و نوع دیگر مدیریت استراتژیک، مردم باور و منفعت ملی محور وجود دارد.

شهردار مشهد ادامه داد: اگر همه دست به دست یکدیگر بدهیم و مانند روزهای آغازین انقلاب همانگونه که جنگ را مدیریت کردیم به مباحث اساسی کشور توجه بیشتری نشان بدهیم، امروز اهرم تحریم را ما در دست می‌گیریم.

وی با اشاره به اینکه با وجود کانون آتش در اطراف ایران امنیت مطلوبی در کشور پابر جاست، تصریح کرد: جغرافیای ایران صنایع غنی، ذخایر عظیم و اقلیم بسیار خوبی دارد و امروز بخشی از علوم جدید و اقتصاد دانش بنیان جهان توسط نخبگان ایرانی رقم می‌خورد.

مرتضوی افزود: با وجود رهبری فرزانه، مدبر و آگاه به زمان، مدیرانی ارزشمند و دولت مردانی شایسته، باید یکپارچگی مطلوب‌تری در کشور وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه توجه به زیر ساخت‌ها را باید در الویت کار قرار داد، عنوان کرد: اگر توجه بیشتری به زیرساخت‌های ریلی می‌شد هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کرد و اگر سرمایه‌گذاری بیشتری در پالایشگاه‌ها صورت می‌گرفت به جای اینکه امروز نفت را وارد کشتی‌ها کنیم و به کمک ناوگان‌ها به مقصد برسانیم، کشورهای دیگر محصولات پتروشیمی و نفتی را در مرزها با خواهش و تمنا از ما درخواست می‌کردند.

مرتضوی در ادامه با تاکید به اینکه تنها چاره و گریز توجه به حمل ونقل شهری است، تصریح کرد: براساس آمار و ارقام ارائه شده، روزانه شش میلیون سفر در مشهد انجام می‌شود، که از این تعداد سه میلیون نفر با وسایل حمل و نقل شخصی جابجا می‌شوند.

وی ادامه داد: با ۴ خط ریلی در شهر مشهد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر می‌توانند در سطح شهر تردد کنند یعنی به عبارتی ۳ هزار اتوبوس یا ۱۵ هزار تاکسی یا ۲۵ هزار خودرو شخصی دیگر در سطح شهر حضور پیدا نمی‌کنند و این طور آلودگی هوا و صوت کاهش پیدا می‌کند.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه ایده و طرح خط یک قطار شهری مشهد از دیرباز موردتوجه شهرداران و مدیران دوره‌های قبل بوده است، خاطرنشان کرد: همچنین فاز نهایی در ایام دهه فجر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسیده اما توجه به سایر خطوط از جمله خط دو قطار شهری از اولویت‌های اساسی ما است.

وی ادامه داد: در رابطه با اصلاح مبانی پیمان تصمیم به‌جا شورای شهر در کنار تفویض اختیاری که به شهردار مشهد شد، قطار خط دو که در پنج سال ۱۴ و نیم درصد پیشرفت داشت به بهره برداری رسید و در ماه‌های آینده ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت.

مرتضوی با بیان اینکه خط سه قطار شهری با ترک تشریفات به پیمانکار قرارگاه خاتم النبیاء با هزینه ای مناسب واگذار شده است، ادامه داد: با توجه به قرارداد منعقد شده، اگر عزم خود را جزم کنیم می‌توانیم کمتر از ۳۶ ماه حفاری فاز دو خط سه قطار شهری از میدان فردوسی به طرف قاسم آباد را به اتمام برسانیم.