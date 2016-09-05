به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: به دلیل اهمیت ویژه صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و با توجه به ثبت ملی چاپ باتیک به نام شهرستان اسکو این جشنواره از ۲۵ لغایت ۲۷ شهریور ماه در اسکو برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: برگزاری جشنواره ها و فستیوال ها در حوزه صنایع دستی علاوه بر ایجاد ارتباط ما بین عموم مردم و هنرهای سنتی، زمینه را برای جذب علاقمندان و جوانان به منظور اشتغال در عرصه صنایع دستی فراهم می کند.

دبیر اجرایی این جشنواره با اشاره به جزئیات برگزاری آن گفت: طبق فراخوان منتشر شده هنرمندان می توانند از ۱۲ تا ۲۲ شهریور ۹۵ آثار چاپ باتیک خود را (حداکثر چهار اثر) به دبیرخانه جشنواره برای داوری ارسال کنند و آثار ارسالی از تمامی جهات مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت و تنها آثاری که تمامی مراحل تولید آن ها به صورت دستی و طبیعی صورت گرفته باشد به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: این جشنواره در محل کانون فرهنگی آموزش و پرورش، واقع در سبزه میدان اسکو به مدت سه روز برپا و به سه نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده ای اعطا خواهد شد.

گفتنی است در حاشیه این جشنواره که به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و با مشارکت فرمانداری، بخشداری، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسکو برگزار خواهد شد، نمایشگاه دستاوردهای روستایی، بازی های بومی و محلی، نمایشگاه صنایع دستی و ورک شاپ باتیک نیز برپا خواهد بود.