به گزارش خبرنگار مهر، سفرای کشورهای بنین، فیلیپین، تایلند، هند، برونئی، ژاپن، سنگال، تونس، هلند، بنگلادش، سریلانکا به همراه رایزن فرهنگی ساحل عاج و گینه بیسائو، مستشار افغانستان، کاردار شیلی، معاون سفیر لهستان، رئیس بخش مطبوعات آلمان و وابسته سفارت سوئیس به دعوت صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی روز گذشته با بناهای تاریخی شهر قزوین آشنا شدند.

آنها ضمن شرکت در یازدهمین اجلاس بین‌المللی شهرداران جاده ابریشم که از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه در شهر قزوین در حال برگزاری است از بناهای تاریخی دولتخانه صفوی، کاروانسرای سعدالسلطنه، عمارت چهل ستون و بوستان باراجین بازدید کردند.

سفیران و نمایندگان سفارت کشورهای خارجی در ایران به کاروانسرای سعدالسلطنه که توسط صندوق احیا به شهرداری قزوین برای واگذاری سپرده شده بود، رفتند تا در سالن اجتماعات آن در برنامه اجلاس شهرداران جاده ابریشم شرکت کنند. این تور آشناسازی برای برخی از بناهای تاریخی قزوین برگزار شده بود تا نمایندگان کشورهای خارجی که بیشتر آنها اطلاعی از میراث فرهنگی ایران نداشتند، با گوشه‌ای از میراث فرهنگی این شهر آشنا شوند.

در حاشیه این برنامه، عزیزوشابی ایمورو سفیر جمهوری بنین در تهران به خبرنگار مهر گفت: اصلا آشنایی با میراث فرهنگی ایران و تهران ندارم. تنها توانسته‌ام از کاخ نیاوران و سعدآباد دیدن کنم آن هم به این دلیل که نزدیک به سفارت بوده است. من فقط یک سال است که به ایران آمده‌ام ولی در همین مدت توانسته‌ام از کاخ‌های تهران دیدن کنم.

وی که در تور بازدید سفرا از بناهای تاریخی قزوین شرکت کرده بود گفت: من در این تور به سفرای دیگر گفتم که ببینید ایرانیان در چندین سال پیش چطور بینش گسترده‌ای در زندگی داشته اند و چه بناهایی را ایجاد کرده‌اند آنها چطور توانسته‌اند به این بینش عمیق برسند و بر این اساس زندگی خودشان را بسازند.

سفیر بنین بیان کرد: مردم ایران و بنین همدیگر را نمی‌شناسند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. چون فاصله این دو کشور از هم زیاد است. مردم بنین نمی‌دانند ایران کجاست. البته می‌خواهیم که این شناخت را بیشتر کنیم. من پیشنهاد کرده‌ام که اگر هیاتی به ایران می‌آید حتما آنها را با جاذبه‌های گردشگری ایران آشنا کنیم.

کاردار سفارت شیلی نیز با بیان اینکه آشنایی با میراث فرهنگی ایران ندارد به خبرنگار مهر گفت: در شیلی ما هم بناهایی مانند سعدالسلطنه داریم که آن را احیا کرده و به مکان گردشگری تبدیل کردیم. همچنین یونسکو نیز به شیلی هزینه داده و با کمک آنها توانسته‌ایم بناهای تاریخی را مرمت کنیم. من از زمانی که به ایران آمد به شهرهای قم، اصفهان و قزوین سفر کردم.

سفرای کشورهای خارجی که برخی از آنها به همراه یکی دو نفر از اعضای خانواده شان به سفر قزوین رفتند توانستند به بازدید از بوستان بارجین بروند. آنها پس از بازدید از فضای بزرگی برای نگهداری از حیوانات آسیب دیده که توسط یکی از دوستداران محیط زیست انجام می‌شود زندگی این فرد با حیوانات اهلی و وحشی را مورد تحسین قرار داده و با او عکس یادگاری گرفتند.