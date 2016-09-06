شکست تیم والیبال نشسته بانوان مقابل برزیل در دیدار دوستانه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان در دومین بازی تدارکاتی خود در ریو مقابل برزیل ۳ بر ۲ شکست خورد.

ملی پوشان کشورمان در بازی نخست تدارکاتی خود برابر اوکراین قهرمان اروپا ۳ بر ۲ به پیروزی رسیده بودند.

گفتنی است، مسابقه تدارکاتی روز گذشته ملی پوشان کشورمان برابر کانادا لغو شد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی های پارالمپیک برزیل با تیم های آمریکا، چین و روآندا در یک گروه قرار دارد و در نخستین مسابقه خود روز بیستم شهریورماه مقابل تیم ملی آمریکا قرار می گیرد.

کاروان ورزش جانبازان و معلولان ایران با ترکیبی متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته مردان و زنان در پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک شرکت خواهد کرد.

والیبال نشسته (مردان و زنان)، بسکتبال با ویلچر، فوتبال پنج نفره، دوومیدانی، تیروکمان، وزنه‌برداری، تیراندازی، جودو، شنا، قایقرانی، دوچرخه‌سواری و فوتبال هفت نفره ۱۲ رشته‌ای هستند که ایران در این دوره بازی‌های پارالمپیک در آنها نماینده خواهد داشت.

پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک بین روزهای ۷ تا ۱۸ سپتامبر (۱۷ تا ۲۸ شهریور) در ریودوژانیرو برگزار می شود. در این بازی‌ها نزدیک به ۴۵۰۰ ورزشکار از ۱۷۶ کشور شرکت خواهند کرد و در ۵۲۳ رقابت در ۲۳ رشته مسابقه می‌دهند. همچنین قرار است ۲۳۴۷ مدال طلا، نقره و برنز بین نفرات اول تا سوم توزیع شود. این در حالی است که در المپیک ۲۰۱۶ ریو ۲۱۰۲ مدال به نفرات برتر اهدا شد.