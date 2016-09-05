سیستم برق اضطراری در پایان کار ساختمان لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیرپیران ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در خصوص برق پایدار استان خاموشی‌های خواسته و ناخواسته را داریم، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که خاموشی‌های خواسته به دنبال توسعه، بهینه سازی و تعمیرات شبکه ایجاد می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: خاموشی‌های ناخواسته نیز به دنبال برخی از حوادث طبیعی و همچنین برخورد وسایل نقلیه به شبکه توزیع اتفاق می‌افتد.

۱۰۰ نقطه در شهر اصفهان به سیستم هوشمند تجهیز شدند

وی با بیان اینکه در سال جاری و به دلیل تولید خط گرم خاموشی‌های خواسته و ناخواسته کاهش یافته است، تصریح کرد: همچنین در این زمینه راه‌اندازی شبکه اتوماسیون شبکه برق اصفهان از ۱.۵ سال گذشته تاکنون آغاز شده و در این راستا تاکنون در ۱۰۰ نقطه از شهر اصفهان تجهیزات مورد نیاز نصب شده است.

پیرپیران در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری نیز ۲۰۰ نقطه در شهرستان اصفهان وارد سیستم اتوماسیون خواهند شد، افزود: این پروژه با هشت میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال ۹۶ نیز اتوماسیون کامل شبکه توزیع برق شهرستان اصفهان راه‌اندازی خواهد شد، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که با اجرایی شدن این پروژه به دلیل هوشمندسازی شبکه زمان خاموشی‌ها به حداقل زمان ممکن خواهد رسید.

مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش تولید انرژی خورشیدی در شرق اصفهان بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که با راه‌اندازی این نیروگاه و کوچک سازی منابع تغذیه و کم کردن طول مسیر شبکه برق رسانی آسان و خاموشی‌ها به استانداردهای جهانی رسیده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه خودنگهدار نیز در دستور کار توزیع برق شهرستان اصفهان است، افزود: در این راستا بهینه سازی سیستم برق رسانی در شهرستان را در دستور کار داریم و با تعویض سیستم‌های فرسوده مشکلات برطرف خواهد شد.

توسعه و نوسازی شبکه برق‌رسانی به ۷۰ روستا در شهرستان اصفهان

پیرپیران همچنین به توسعه و نوسازی شبکه برق‌رسانی به ۷۰ روستا در شهرستان اصفهان اشاره کرد و اضافه کرد: در این روستاها بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و ۲۰ کیلووات انجام شده است.

وی پیک باری اداره توزیع برق شهرستان اصفهان در سال جاری را یک هزار و۵۹ مگاوات اعلام کرد و افزود: این میزان در سال گذشته ۹۸۹ مگاوات بوده است.

مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه در ۷۰ روز از سال باید ۳۵ درصد از ظرفیتمان را بکارگیری کنیم، ادامه داد: این میزان برق باید در توزیع، انتقال و تولید صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد مدیریت واحد در حوزه برق در دستور کار است، تصریح کرد: همچنین برای ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع میز شناور در مراکز شهرستان اصفهان راه‌اندازی شده است.

پیرپیران همچنین از لزوم راه‌اندازی برق اضطراری در مجتمع‌های مسکونی شهر اصفهان خبر داد و گفت: این اتفاق در همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده و بهتر است که در اصفهان نیز از سوی شهرداری این موضوع در صدور پایان کار پروانه ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به افزایش چهاردرصدی تعداد مشترکین توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد و افزود: این در حالی است که رشد مصرف به یکباره منحنی حدود هفت درصد را طی کرد که این رقم نشان می‌دهد در حوزه مدیریت مصرف و استفاده بهینه باید قدم‌های بیشتر و جامع‌تری برداشته شود.

۴۷۷ پروژه با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان بهره برداری شد

مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان همچنین به بهره برداری از ۴۷۷ پروژه با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان در هفته دولت اشاره کرد و ابراز داشت: همه این پروژه‌ها به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم شهرستان اصفهان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال ۹۴ در بخش خانگی شاهد رشد ۷.۹۶، در بخش عمومی رشد ۱۱.۸در بخش کشاورزی رشد ۸.۵۳ و در سایر موارد رشد ۹ درصدی بوده‌ایم، تصریح کرد: این در حالی است که در بخش صنعت با کاهش ۲.۴ درصدی مواجه شده‌ایم.