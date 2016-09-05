  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

انتشار ترجمه فارسی رمان برگزیده پولیتزر ۲۰۱۶

انتشار ترجمه فارسی رمان برگزیده پولیتزر ۲۰۱۶

رمان «هواخواه» اثر برگزیده جایزه پولیتزر در سال ۲۰۱۶ در ایران ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر میلکان رمانی را با عنوان «هواخواه» اثر ویت تان نوین با ترجمه فرانک معنوی منتشر کرد.

این رمان برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۱۶ و نیز برنده جایزه ادگار در همین سال است.

ویت تان نِوین نویسندهای ویتنامیامریکایی و استاد زبان انگلیسی و مطالعات امریکایی و قومی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. اولین رمان نِوین، هواخواه، علاوه‌بر جایزه پولیتزر ۲۰۱۶، جایزه ادگار برای اولین رمان، جایزه سِنتر برای اولین رمان، مدال کارنیج برای رمان برتر از انجمن کتابخانه امریکا و جایزه آسیایی آمریکایی در ادبیات داستانی از انجمن کتابداران آسیاییامریکایی را دریافت کرده است و تحسین بسیاری را برانگیخته است.

 در بخشی از متن این رمان می‌خوانیم: سخت‌ترین چیز دربارهی صحبتکردن با یک زن، برداشتن قدم اول است، ولی مهم‌ترین نکته این است که فکر نکنید. فکرنکردن سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد، با اینحال درباره زنان، انسان هرگز نباید فکر کند. هرگز. اما این بهراحتی جواب نمی‌دهد. دفعات اولی که در دبیرستان به دخترها نزدیک شدم، زیادی فکر کردم، مکث کردم و در نتیجه دوباره و دوباره شکست خوردم. ولی در نهایت متوجه شدم تمام زورگویی‌های دوران کودکی که نسبت به من شده بود، مرا قوی کرده و باعث شده باور کنم ردشدن، بهتر از نداشتن هیچگونه شانسی برای دیدهنشدن است.

نشر میلکان این کتاب را با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 3761797
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها