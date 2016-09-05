جشنواره ملی نماز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی «نماز و نقش آن در هویتیابی دانشجویی» در سه بخش همایش، نمایشگاه و مسابقه برگزار میشود.محورهای همایش علمی این جشنواره عبارت است از: «علاقهافزایی دانشگاهیان به امر نمازگزاری»، «ایجاد فضای ارزشآفرین نماز در دانشگاه»، «تقویت مشارکت دانشگاهیان در امر اقامه نماز جماعت»، «ترویج و گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی در دانشگاه» و «نقش نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی».
در این جشنواره، نمایشگاه عرضه کتاب و محصولات فرهنگی مرتبط با نماز، دفاع مقدس، غرفه گفتمانسازی دانشجویی، کانونهای های دانشجویی، ستاد اقامه نماز کشور برگزار میشود.بخش مسابقه این جشنواره شامل فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای نماز، عکس، خاطرهنویسی، شعر، گرافیک است.
زمان برگزاری جشنواره ملی «نماز و نقش آن در هویتیابی دانشجویی» روزهای ۱۴ تا ۱۷ آذر ماه ۹۵ در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و مهلت ارسال مقالات به این همایش تا ۳۰ مهر است.
