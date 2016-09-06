۲ راهکار پیگیری منا/رایزنی وزارت خارجه و پیگیری مجلس دراجلاس آبان

محمدجواد جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج امسال اظهار داشت: کشتار و مرگ انسان ها برای سعودی ها مهم نیست؛ هر ساله در منا در تونل های منتهی به این مکان حاجیان زیادی کشته می‌شوند اما برای سعودی ها مهم نیست.

وی ادامه داد: تکبر، تعصب و جاهلیت اعراب اجازه نمی‌دهد، از کمک سایر کشور ها برای نجات جان انسان ها استفاده کنند؛ اگر اجازه داده بودند امدادگران ایرانی برای کمک به قربانیان فاجعه منا وارد شوند، مسلما تعداد کشته های این فاجعه کاهش می‌یافت، اما با انعطاف‌ناپذیری و خشونت عجیبی این فاجعه را مدیریت کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه دولت سعودی با نفوذی که در سازمان کنفرانس اسلامی به سبب استقرار این سازمان در جده دارد و بسیاری از حکام منطقه را خریده است، باعث شده تا با وجود آنکه صدها نفر از مردم مسلمان کشورهای منطقه کشته شده‌اند اما صدای حکام بی عرضه آن ها در نیامد.

جمالی ادامه داد: آل سعود در جریان مراسم حج بیشتری فشار را به کشورهایی می‌آورد که اختلافاتی را با عربستان دارند که این اقدام به معنای سیاسی کردن مراسم حج است.

وی افزود: در مراسم حج امسال دستبندهای امنیتی را به حجاج دادند که ساخته شرکتی صهیونیستی بود؛ از طریق این دستبندها در جریان دقیق رفت و آمدهای حجاج قرار خواهند داشت و شرکت های صهیونیستی نیز اطلاعات کامل حجاج را در اختیار خواهند داشت.

جمالی گفت: امام خمینی (ره)پس از فاجعه کشتار حاجیان در سال ۶۶ فرمودند که حج باید توسط جهان اسلام اداره شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار مستندسازی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد فاجعه منا شد و گفت: از این طریق کشور های اسلامی و کشورهای جهان بیشتر در جریان ظلم سعودی ها قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: وابستگان فرهنگی ایران در کشور های اسلامی نیز باید در میان مسلمانان و دولت های اسلامی بر لزوم مدیریت حج توسط جهان اسلام تاکید کرده و در مورد اقدامات آل سعود علیه مسلمانان روشنگری کنند.

جمالی گفت: در آبان ماه سال جاری نیز بین‌المجالس آسیایی با حضور هیات های پارلمانی برگزار می‌شود که فرصت مناسبی برای رایزنی دوجانبه با کشور های اسلامی است.