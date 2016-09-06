عطرخوش ۱۸۸۰ شهید درکهگیلویه وبویراحمد می پیچد/ همه در انتظار مهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سید فرشاد رجایی فر: برگزاری کنگره شهدا رخدادی بزرگ برای به تصویر کشیدن رشادت های شهیدان وایثارگران و شیرزنان و مردانی است که در دفتر زرین تاریخ این خطه حماسه های بی شماری را رقم زدند.

این روزها شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با نمادهای مختلف رنگ و بوی عشق و ایثار به خود گرفته است. همه جا از تصاویر شهدا پر شده و کسی نمانده که نداند اوایل مهرماه در این استان چه اتفاقی خواهد افتاد.

شهر یاسوج در این روزها رنگ نور دارد، رنگ سبز حضور اما به سرخی لاله های ایثارگر جبهه های حق علیه باطل، شاید بتوان این روزها یاسوج را شهر عشق و معرفت نامید. شاید بتوان گفت امروز در شهرمان رنگ و بوی ایثار پیچیده است و همه یکصدا و همنوا «کجایید ای شهیدان خدایی» سر می دهند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان آماده اند تا با برگزاری کنگره شهدا، از بلاجویان دشت کربلای فکه و هویزه، حورالعین و جزیره مجنون، فکه و طلائیه، دزفول و خرمشهر، کردستان یاد کنند و از آن مظاهر عشق، ایثار و بندگی شفاعت نزد یار طلب کنند.

لاله هایی که با رفتنشان حسرت بر دل همرزمان خود گذاشتند. رفتنی سوار بر قطار عشق و بندگی که مقصدش نور است و این روزها انگار زمان دیدار نزدیک است که همه در انتظار برگزاری اجلاسیه ۱۸۸۰ شهید استان هستند.

برنامه های جانبی کنگره بزرگداشت ۱۸۸۰ شهید استان کهگیلویه و بویراحمد شامل نمایشگاه های تخصصی، رزمایش فرهنگی رزمی، روایتگری، بازخوانی عملیات ها و خاطرات رزمندگان از یازدهم مهرماه در یاسوج آغاز می شود و تا پنج روز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی سال ادامه خواهد داشت.

محسن رضایی، فانی، علی لاریجانی و سردار نقدی سخنرانان اصلی کنگره ملی شهدای استان هستند

دبیرکل کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای استان در مهرماه امسال گفت: این اجلاسیه یک روز قبل از ماه محرم سال جاری یعنی ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۱۵ مهرماه با حضور مهمانان کشوری و لشکری برگزارخواهد شد.

سردار یدالله بوعلی به سخنرانان حاضر در این اجلاسیه اشاره کرد و افزود: روز نخست این اجلاسیه که با نام عشایر و ایثارگران مزین شده است محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنرانی خواهد پرداخت.

دبیرکل کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در روز دوم اجلاسیه تجمع دانش‌آموزی را با سخنرانی فانی وزیر آموزش و پرورش خواهیم داشت،اظهار کرد: همچنین روز سوم به نام روحانیون و شهدای طلاب نامگذاری شده که آیت‌الله سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این روز به سخنرانی می‌پردازد.

وی بیان کرد: روز چهارم که اجلاسیه خواهران با نام زنان شهیده استان است نیز سردار نقدی فرمانده بسیج مستضعفین سخنرانی خواهد کرد و در روز پایانی اجلاسیه بزرگ شهدای استان نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از فرماندهان سپاه حضور خواهند داشت.

بوعلی شهدا را مظهر اقتدار ایران اسلامی دانست و گفت: امروز شهدا نشانه و مظهر اقتدار این نظامند که با تمام وجود از ارزشهای دینی در برابر تمامی ابرقدرتهای جهان ایستادند تا نشان دهند که در رگ های شیعه خون سیدالشهدا جاری است و وظیفه ما است که ادامه دهنده راه آنها باشیم.

رونمایی از ۱۰۰ جلد کتاب دفاع مقدس/نصب تمثال ۷۸۰ شهید استان

رئیس ستاد کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد هم به خبرنگار مهر گفت: در روز برگزاری کنگره، ۱۰۰جلد کتاب دفاع مقدساستان رونمایی خواهد شد.

سرهنگ محمد نصیری‌زاده با اشاره به اینکه تا کنون ۹۷ عنوان از این تعداد چاپ شده است، گفت: مابقی آنها تا قبل از برگزاری کنگره چاپ می شود.

وی ضمن تأکید بر همکاری همه دستگاه‌های استانی در فرصت باقی‌مانده برای برگزاری این اجلاسیه ملی افزود: تاکنون تمثال یک هزار و ۱۰۰ نفر از شهیدان استان آماده شده که ۷۸۰ تمثال آن در سطح میادین شهر یاسوج نصب شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره بیان داشت: هر استانی ۱۵ سالی یک بار می‌تواند این اجلاسیه را برگزار کند این کنگره فرصتی است تا آثار و مستندات دفاع مقدس جمع‌آوری و به اطلاع مردم رسانده شود و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تبیین شود.

مسئول ستاد کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیوند عاشورایی نسل دفاع مقدس با نسل جدید انقلاب از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است که آنچه در آن دوران بوده به نسل جدید انتقال داده شود و نسل جدید زینب‌وار آنها را به نسل بعد خود منتقل کنند.

نصیری‌زاده با اشاره به اینکه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف برگزاری این اجلاسیه ملی است، گفت: خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در مدت یک ماه باقی‌مانده تا اجلاسیه شهدا آثار و تصاویر شهدا و جنگ دوران دفاع مقدس را به ستاد کنگره شهدای استان ارسال کنند.

ساخت ۴۰ نرم افزار آندروید سرداران شهید کهگیلویه و بویراحمد

مسئول کمیته فضای مجازی کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ساخت ۴۰ آندروید سرداران شهید استان، گفت:۶۰ مورد دیگر نیز در دست ساخت است که تا قبل از برگزاری کنگره ملی ساخته می شود.

جواد غلامپور افزود: ساخت نرم افزار های چند رسانه ای دفاع مقدس نیز در این کمیته مصوب شده و در حال ساخت است.

مسئول کمیته فضای مجازی کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کانال های خبری و تصویری در شبکه های اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: تاکنون این کانال ها با نام ۱۸۰۰ شهید در تلگرام و اینستاگرام ساخته شده و وصیت نامه ها و آثار شهدا در این شبکه ها بارگذاری می شود.

غلامپور از ساخت سایت ۱۸۰۰shahid.ir خبر داد و یادآور شد: تمامی اخبار مربوط به کنگره شهداو فعالیت های آنها و وصیت نامه های شهدا در این سایت بارگذاری و به روز رسانی می شود.

وی به ساخت ۲۲۰ وبلاگ مربوط به شهدا اشاره و عنوان کرد: این وبلاگ ها روزانه به روز رسانی می شوند و آثار شهدا نیز در این سایت ها منتشر می شود.

مسئول کمیته فضای مجازی کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در پایان اضافه کرد: آنچه در توان داریم برای هر چه بهتر برگزار کردن این اجلاسیه بکار خواهیم گرفت تا شرمنده شهدا نباشیم.

مستند ۳۰ شهید شاخص استان در حال ساخت است

مسئول کمیته رسانه کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهربا اشاره به وظایف محول شده به این کمیته گفت: ساخت مستند سرداران شهید استان شروع شده و تا قبل از برگزاری کنگره ملی شهدا به پایان می رسد.

یوسف افشارنیا افزود: این کمیته ساخت نماهنگ دفاع مقدس را نیز برعهده دارد که در حال تهیه و ساخت است.

وی از سازمانها و ادارات خواست که همه برای بهتر برگزار کردن این اجلاسیه با همت جهادی وارد شوند.

در اجلاس بانوان از تمبر زنان شهیده استان رونمایی می شود

مسئول کمیته بانوان کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اولین کنگره ملی شهدای استان برگزار می شود، گفت: برگزاری همایش عفاف و حجاب، برگزاری یادواره شهدای زن استان، برگزاری مسابقه الگوی سوم با موضوع دفاع مقدس، رونمایی از تمبر زنان شهیده استان، برگزاری نشست کتابخوان دفاع مقدس و خاطره‌گویی دفاع مقدس با حضور زنان رزمنده و همسران شهدا از مهمترین برنامه‌های اجرایی این حوزه در اجلاسیه بانوان است.

زینب قربانی با بیان اینکه ترویج و تقویت ارزشهای فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه و بخصوص نسل باید صورت گیرد، اظهار داشت: وظیفه ما و مسئولان و رسانه های جمعی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی است که این کار مهم و ارزشی را انجام دهند چرا که نسل جدید با دفاع مقدس آشنایی کامل ندارند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام درقرن حاضر تمام سعی و تلاش خویش را برای بی اهمیت کردن و کم فروغ تر کردن ارزشهای ایثار و شهادت بکار بسته اند، بیان داشت: تبیین و تعریف فرهنگ و ایثار و شهادت مانند دیگر مفاهیم مثل مفاهیم اقتصادی، تربیتی، سیاسی امری ضروری و لازم است.

قربانی یادآور شد: فرهنگ ایثار و شهادت از برترین ارزشهای معنوی فرهنگ اسلامی است که در تثبیت استقلال کشور و هویت دینی و ملی آنان نقشی بی بدیل دارد.

وی با بیان اینکه گسترده ترین نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار وشهادت را در هشت سال دفاع مقدس می توان مشاهده کرد، تاکید کرد: زنانی که با عزمی راسخ تصویر نوینی از شخصیت زن ارائه دادند و به جهانیان ثابت کردند که با تمام وجود از دستاوردهای انقلاب اسلامی که حاصل خون جوانان، همسران و برادرانشان بود محافظت می کنند.