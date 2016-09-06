چگونه در بیابان جنگل بسازیم؟

مجله مهر: در فاصله دوساعته از پایتخت مصر و نزدیکی شهر اسماعیلیه رشد یک جنگل ۲۴۰ هکتاری از درختان بومی و غیر بومی آن هم در وسط بیابان درست چیزی شبیه به معجزه زیست محیطی است.

رشد بی‌رویه بیابان‌ها در افریقا به یکی از مشکلات اساسی این قاره بدل شده است، اما گروهی از محققان آلمانی و مصری توانسته‌اند یک راه حل منطقی برای جلوگیری از پیشروی هرچه بیشتر بیابان‌ها پیدا کنند و در عین حال توانسته‌اند در جهت رشد درختان تازه موثر باشند.

چند سال قبل برای جلوگیری از پیشرفت بیابان‌ها، در تعدادی از زمین‌های حاصل‌خیز درخت کاشتند و جنگل درست کردند، اما به دلیل نبود بارندگی، پرورش درختان و سالم نگه داشتن آن‌ها تقریبا کاری غیرممکن به نظر می‌رسد، محققان به این نتیجه رسیدند انتظار برای باران آن‌ها را به جایی نمی‌رساند و باید خودشان دست به کار شوند. از همین رو از آب‌های هدر رفته برای آبیاری استفاده کردند و در این جریان متوجه شدند حتی آن‌ها بهتر هم هست.

راه‌اندازی این جنگل از دهه ۹۰ میلادی شروع شده بود، محققان آلمانی و مصری گرد هم جمع شده‌بودند و می‌دانستند مصر مزیت‌هایی نسبت به کشورهای اروپایی دارد، مانند اینکه زمستان های سرد ندارد که رشد گیاهان متوقف شود و شرایط رشد برخی گیاهان محلی مانند اکالیپتوس را هم دارد، این در حالی است که به هر حال میزان بارش باران در مصر کمتر از دیگر کشورهاست و از همین رو محققان باید راه‌حلی جایگزین برای این موضوع پیدا می‌کردند و جواب در تصفیه‌خانه فاضلاب‌های نزدیک یافت شد!

آن‌ها با استفاده از فیلترهای مکانیکی و فرآیندهای بیولوژیکی، پاکسازی فاضلاب را انجام می‌دادند، اما چون تصفیه کامل آب هزینه زیادی داشت، ترکیباتی مانند فسفات و نیترات در آن باقی می‌ماند، این آب با اینکه همچنان برای انسان مانند سم می‌ماند، اما برای گیاهان حکم کود دارد، البته برای میوه‌ها و سبزیجات هم به دلیل مصرف انسانی مناسب نیستند، اما آبیاری یک جنگل با این آب دارای املاح خیلی اتفاق خوبی است و آن‌ها این آب را با پمپ به سراسر منطقه می‌رساندند.

نتیجه این آبیاری شگفت‌انگیز بود، به طوریکه در عرض ۱۵ سال درختان به حدی رسیده بودند که در آلمان بعد از ۶۰ سال می‌رسیدند!

ظهور این جنگل‌ها علاوه بر اینکه روی اقلیم این منطقه موثر بوده و مقدار بیابان‌ها را کم کرده، تبدیل به یکی از پروژه‌های اقتصادی شده و حالا برای این کشور درآمدزایی و ایجاد شغل داشته است.