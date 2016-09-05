به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، معمولا هر روز یک فرد جدید به لیست کسانی که ممکن است تاکسیدوی جیمز باند را به تن کنند اضافه می‌شود و تام هیوز ستاره فیلم «ویکتوریا» از جمله جدیدترین کسانی است که نامش به لیستی طولانی اضافه شده که در آن نام های بزرگ دیگری از جمله تام هیدلستون و ایدن ترنر هم به چشم می خورد، اما با استناد به منبعی که سایت رادار از آن گزارش داده، کسی که بیشتر از همه احتمالش می رود نقش باند را بر عهده بگیرد خود دنیل کریگ است.

کریگ ۴۸ ساله تا همین حالا در چهار فیلم باند نقش آفرینی کرده و حتی با وجود اینکه شایعه شده بود برای «اسپکتر» سال ۲۰۱۵ او ۶۵ میلیون دلار (۴۸.۶ میلیون پوند) دستمزد گرفته، گفته می‌شود علاقه چندانی برای بازگشت به این مجموعه ندارد اما ظاهرا در ناراحتی‌های پیش از اکران فیلم (مثلا اینکه گفته بود ترجیح می دهم رگ دستانم را بزنم) مبالغه شده بود و در غیاب یک جایگزین واضح، گفته شده که سونی می خواهد حداقل برای دو فیلم دیگر با او قرارداد امضا کند. این بازیگر اضافه کرده بود که «حق عوض کردن نظر» خود را درباره جدایی از این مجموعه محفوظ نگه می دارد.

با استناد به خبر سایت رادار، بی علاقگی کریگ شاید حتی به او کمک هم کرده باشد. منبع این سایت می گوید: «او نابغه‌وار این روند را طی کرد. همه می دانند چقدر مدیرها از او خوششان می‌آید و تا آنجا که بزرگان استودیویی می‌دانند، ایده از دست دادن او در چنین بازه حساسی در مجموعه کاملا غیرقابل قبول است.»

ظاهرا مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار پیشنهادی شامل دو فیلم سینمایی دیگر خواهد شد که «پشت به پشت» هم فیلمبرداری می شوند، اما مسئولیت کارگردانی هیچ یک از آن‌ها را سم مندز بر عهده نخواهد داشت. او با وجود موفقیت فیلم «اسپکتر» و فیلم قبلی آن یعنی «اسکای فال» هم نزد منتقدان و هم در گیشه، اعلام کرد که دیگر به این مجموعه باز نخواهد گشت.

اتخاذ تصمیم نهایی برعهده باربارا بروکولی تهیه کننده فیلم های باند است که در ماه جولای گزارش شده بود بر ساخت دو فیلم دیگر تمرکز کرده و می‌خواهد دوباره کریگ را استخدام کند. یکی از سخن گویان کمپانی سونی گفت این کمپانی نظری رسمی در این مورد ندارد.