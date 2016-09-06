حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفرش به بروکسل گفت: این سفر برای مذاکره با اتحادیه اروپا انجام می شود.

وی ادامه داد: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود ۳ ماه پیش به ایران آمد، مذاکراتی با وی و هیات همراه انجام دادیم و محورهایی مورد توافق قرار گرفت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ادامه داد: برای عملیاتی و اجرایی کردن توافقاتی که در رابطه آموزش، علوم، همکاری های دانشگاهی و نوآوری صورت گرفت این سفر را انجام می دهیم تا چهارچوب آن را تعیین کنیم.

وی درباره مدت این سفر گفت: این سفر در سه روز انجام می شود که در طول آن مراحل مختلف همکاری علمی و فناوری، نوآوری برای درازمدت را برنامه ریزی خواهیم کرد.