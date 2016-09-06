  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مذاکره وزارت علوم با اتحادیه اروپا/ توافقات علمی اجرایی می‌شود

مذاکره وزارت علوم با اتحادیه اروپا/ توافقات علمی اجرایی می‌شود

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از سفر برای مذاکرات با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: مراحل مختلف همکاری علمی و فناوری، نوآوری برای درازمدت در این سفر برنامه ریزی می شود.

حسین سالار آملی در گفتگو  با خبرنگار مهر با اشاره به سفرش به بروکسل گفت: این سفر برای مذاکره با اتحادیه اروپا انجام می شود.

وی ادامه داد: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود ۳ ماه پیش به ایران آمد، مذاکراتی با وی و هیات همراه انجام دادیم و محورهایی مورد توافق قرار گرفت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ادامه داد: برای عملیاتی و اجرایی کردن توافقاتی که در رابطه آموزش، علوم، همکاری های دانشگاهی و نوآوری صورت گرفت این سفر را انجام می دهیم تا چهارچوب آن را تعیین کنیم.

وی درباره مدت این سفر گفت: این سفر در سه روز انجام می شود که در طول آن مراحل مختلف همکاری علمی و فناوری، نوآوری برای درازمدت را برنامه ریزی خواهیم کرد.

کد مطلب 3761882
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام ما کنکوریای دکترای 96 الان 6 ماهه منتظر اعلام منابع جدید و آیین نامه جدید از طرف سازمان سنجش هستیم و نمیدونم چه جوری باید برنامه بذاریم و درس بخونیم قرار بود تو مرداد ماه منابع اعلام بشه اما نشد الان 16 شهریوره هنوز عده ی زیادی بلاتکلیف هستن حتی برخی شاغل بودن مرخصی گرفتن تا بتونن تو این چند ماهه خودشون رو آماده کنن که مرداد ماه گفتن کنکور آبان دکترا لغو و همون اسفند برگزار میشه بارها مکاتبه شده واما جواب درستی نگرفتیم .لطفا اگه امکان داره با رئیس سازمان سنجش در این خصوص مصاحبه کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها