فراخوان واگذاری۲۱پروژه دولتی درکردستان به بخش خصوصی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم واگذاری نخستین پروژه دولتی استان به بخش خصوصی گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید است که به جد هم پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: بر اساس تصمیمات دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هر نوع پروژه نیمه تمام و حتی پروژه های در حال بهره برداری بر مبنای اختیارات قانونی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی به مزیت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی حجم کاری دولت در بخش اجرایی کاهش پیدا می کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه اقتصاد جامعه ما هم به دنبال کاهش نقش دولت و ایجاد زمینه فعالیت بخش خصوصی است، ادامه داد: تاکنون مطالعات بیش از ۵۰ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است.

نصراللهی زاده افزود: فراخوان واگذاری ۲۱ پروژه ورزشی و فنی و حرفه ای در استان به بخش خصوصی اماده شده و در هفته اینده اعلام می شود.

وی بیان کرد:پروژه استخر سقز به عنوان نخستین پروژه دولتی استان به بخش خصوصی وا گذار می شود و با این اقدام در مدت زمان کوتاهی این پروژه به بهره برداری می رسد و جوانان سقزی دیگر نیاز نیست به شهرهای دیگر مراجعه کنند.