آیین مهرورزی هنرمندان تجسمی معاصر ایران/«گذر اردی بهشت»از تاروپود

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار از ۱۷ تا ۲۲ شهریور جاری نگارخانه «تار و پود» شیراز میزبان آثاری از هنرمندان معاصر تجسمی ایران است که برای شرکت در آیین مهرورزی با عنوان «گذر اردی بهشت» به ارایه اثر می پردازند.

بر این اساس، آیین مهرورزی گذر اردی بهشت در امتداد و انسجام فعالیت های خیریه پراکنده و غیر رسمی است که از تابستان ۱۳۹۳ با برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های خیریه در شیراز شکل یافت.

این درحالیست که تاکنون گذر اردی بهشت بانی ۵ بازارچه و نمایشگاه در شیراز بوده که عواید حاصل از آن به مصرف طیف گسترده ای از نیازهای کودکان نیازمند استان فارس رسیده است.

فراهم کردن لباس گرم، فرم مدرسه و لباس سال نو، معاینه و درمان دندان پزشکی تعدادی از دانش آموزان، تهیه لوازم بهداشتی برای دانش آموزان، محوطه سازی زمین خاکی و رنگ آمیری مدرسه در روستای ولی آباد، ساخت کلاس جدید و هوشمندسازی مدرسه برای داشتن پایه ششم، تامین هزینه های ادامه تحصیل و زندگی چندین دانش آموز در مدرسه شبانه روزی خرامه و ... از جمله تلاش های به ثمر نشسته این مجموعه است.

رویداد هنری نیکوکارانه شکل می گیرد

برگزاری نخستین نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی هنرمندان برجسته معاصر کشور در نگارخانه تار و پود نیز در این راستا قرار دارد و این نمایشگاه تجسم احساس مسئولیت و حس نوع دوستی هنرمندانی است که برای بهبود جامعه از آثار خود دریغ نکردند. از این رو با همکاری گروهی از هنرمندان رشته های نقاشی و مجسمه سازی این رویداد هنری نیکوکارانه شکل می گیرد.

در بخش نقاشی این نمایشگاه آثار بابک اطمینانی، حسام ابریشمی، طاهره افضلی، مرتضی اشتیاقی، فاطمه بزرگی، شیوا پرهام، سمیرا پورتقی، علی اکبر جهانگرد، علیرضا جدی، هادی جمالی، رضا حسینی، لیلی درخشانی، بهزاد شیشه گران، سمانه صمیمی، منیره صحی، الناز عبدالهی، مسعود کشمیری، مرضیه کازرونی، ابراهیم گنجیان، امید مشکسار، محمدجواد(سلمان)مهذبیه، نصرت الله مسلمیان، مهدی میرباقری، محمد مستاندهی، وحید محمدی، فرهاد مفوض، مریم(سحر)نجفی، محسن نطنج، علی ندایی، کورش هاشم پور، محسن همتی، داور یوسفی، کیان وطن و بابک یاقوتی ارایه خواهد شد.

در بخش حجمی و مجسمه «آیین مهرورزی گذر اردی بهشت»، سیمین اکرامی، نگین باقری، رامین جمشیدی، سعید شهلاپور، آذر شیخ بهایی، حمیدرضا صادق زاده، رضا قره باغی، ملک دادیار گروسیان، کوروش گلناری و محمد مروستی به ارایه اثر می پردازند.

طنین موسیقی در حیاط کتابخانه ملی فارس

از سویی در جریان این رویداد هنری که با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با همراهی موسسه شهر آفتاب برگزار خواهد شد، ارکستر زهی «شمسامهر» به سرپرستی حیدر مدبری روزهای چهارشنبه ۱۷ و شنبه ۲۰ شهریور در ساعت ۲۱، «همنوازان ایران» به سرپرستی کاه پیمان پنجشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۱، «پیانو و آواز» توسط وصال علوی و پیام صمیمی جمعه ۱۹ شهریور ساعت ۲۱ و «گروه باران» به سرپرستی امیرحسین دادور شنبه ۲۱ شهریور ساعت ۲۱ به هنرنمایی می پردازند.

این درحالیست که روز دوشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۲۰ در برنامه اول موسیقایی «آیین مهرورزی گذر اردی بهشت»، یادبود استاد مشکاتیان با همنوازی سنتور و تنبک توسط محمدرضا عطار و کریم ابراهیمی به مخاطبان ارایه می شود و در بخش دوم این برنامه از ساعت ۲۲ گروه بامداد به سرپرستی سهند شکرزاده اجرای موسیقی دارند.

پرواز «ققنوس» بابک اطمینانی برفراز «گبه» بهزاد شیشه گران

در «آیین مهرورزی گذر اردی بهشت» که به نمایش و فروش آثار هنرمندان برجسته معاصر کشور در زمینه تجسمی اختصاص دارد، بابک اطمینانی با اثری با عنوان «ققنوس»، حسام ابریشمی با یک نقاشی اکریلیک روی مقوا بدون عنوان، بهزاد شیشه گران با اثری به نام «گبه»، علی ندایی با تابلویی ترکیب مواد روی بوم و کوروش گلناری با تندیسی به نام «سلطان ثانی از مجموعه سلاطین» حضور خواهند یافت.

ششمین بازارچه خیریه مهرورزی با کودکان مناطق محروم همزمان با رویداد یادشده با حضور گروه های طراحی لباس، زیورآلات، دست ساخته های چوبی، محصولات نمدی و پارچه ای، دریم کچر، دفترهای دست ساز، گل و گیاه و غذا و شیرینی های خانگی با مجوز اداره کل بهزیستی استان فارس از ۱۷ تا ۲۲ شهریور از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در فضای بیرونی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود.