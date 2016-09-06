جشنواره خوراک در شیراز برگزار می شود

سید موید محسن نژاد به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان برگزار می شود.

وی با اشار به اینکه در این جشنواره خوراک ها، غذاها، نان ها، دسرها و نوشیدنی های سنتی و بومی چهار استان معرفی می شود، اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی ظرفیت‌های سفره و خوراک ایرانی برگزار و فرصت ارزنده‌ای است تا با زنده‌سازی غذا و خوراک اصیل مناطق مختلف کشور از فراموشی آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه، جایگاه غذا در صنعت گردشگری به صورت کاربردی تعریف و نهادینه شود، اظهار داشت: غذا یکی از نشانه‌های سبک زندگی و فرهنگ مردم هر منطقه و به نوعی یک زبان مشترک محسوب می شود که باعث انتقال فرهنگ است.

معاون گردشگری استان فارس با اشاره به اینکه غذا نقش مهمی در جذب گردشگران دارد، بیان کرد: گردشگران در بسیاری از نقاط جهان، معمولا این اشتیاق را دارند که طعم غذاها و خوراکی‌های بومی آن مقصد گردشگری را بچشند و طعم‌های جدیدی را کشف کنند به همین دلیل می‌توان از این مقوله در بحث گردشگری به عنوان یک ماجراجویی جذاب نیز یاد کرد.

محسن نژاد با اشاره به اینکه خوراک های محلی فرصتی برای جامعه میزبان فراهم می کند که گردشگران را با فرهنگ غذا و خوراکی‌های خود آشنا کند، تاکید کرد: گردشگری خوراک در بسیاری از کشورها و استان ها به فرصت مناسبی برای جذب گردشگر تبدیل شده که امیدواریم با برگزاری جشنواره های تخصصی از این دست بتوانیم انواع خوراک های سنتی در استان فارس را به درستی معرفی کنیم.