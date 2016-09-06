کادر هیئت پزشکی ورزشی گلستان جان یک داور فوتبال را نجات داد

علی اصغر آیت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور دکتر آل هاشم عضو کادر پزشکی کمیته پوشش مسابقات هیئت پزشکی ورزشی گلستان و اقدامات درمانی به موقع، یکی از داوران فوتبال استان که دچار ایست قلبی شده بود نجات یافت.

آیت الهی افزود: تست داوری فوتبال کشوری که در راستای ارتقای سطح داوران اوایل شهریورماه در استادیوم ۱۵ هزار نفری شهدای گلستان برگزار شد، با حضور پزشکان کمیته پوشش مسابقات و استقرار دو دستگاه آمبولانس پوشش پزشکی داده شد.

وی تصریح کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان با بهره گیری از نیروهای زبده و متخصص در حوزه های مختلف تلاش کرده بهترین خدمات را در راستای علمی سازی ورزش استان ارائه کند.

به گفته وی، هیئت پزشکی ورزشی با دارا بودن کمیته های روابط عمومی، خدمات درمانی، ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی استان، مبارزه با دوپینگ، آموزش و پژوهش، روانشناسی، امور بانوان، توانبخشی، تغذیه، درمان، پزشکی مسابقات و... خدمات قابل توجهی را به ورزشکاران استان ارائه کرده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی گلستان خاطرنشان کرد: ازجمله این خدمات افتتاح فیزیوتراپی هیئت در سال ۹۱ و ارائه خدمات درمانی به ورزشکاران، تحت پوشش بیمه درمانی قراردادن نزدیک به یکصد هزار ورزشکار سازمان یافته استان، برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی و استقرار تیم درمانی در هنگام برگزاری مسابقات بوده است.

آیت الهی بیان کرد: تشکیل کمیته مبارزه با دوپینگ استان، ارائه خدمات مشاوره ای به ورزشکاران، انتشار ویژه نامه ها و توزیع آن در سطح استان، بازرسی از اماکن و باشگاه های ورزشی، میزبانی همایش های کشوری و... از دیگر خدمات ارائه شده از سوی این هیئت محسوب می شوند.