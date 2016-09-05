به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جدید انگلیس در تهران پس از انتصاب، این امر را موجب خوشحالی خود توصیف کرد. «نیکلاس هاپتون» سفیر جدید انگلیس در ایران با انتشار یک توئیت اعلام کرد: خوشحالم که سفیر جدید انگلیس در ایران هستم.

سفیر جدید انگلیس در ادامه پیام توئیتری خود افزوده است: منتظر مرحله آتی در همکاری های دو جانبه میان ایران و انگلیس هستم.

ابراز خوشحالی سفیر جدید انگلیس در تهران در حالی است که با سفر «حمید بعیدی‌ نژاد» سفیر جدید کشورمان در انگلیس، دو کشور سفراء خود در پایتخت هایشان را مستقر کرده اند.