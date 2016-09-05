۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

ضمن ابراز خوشحالی از استقرار در تهران؛

سفیر جدید انگلیس: منتظر همکاری‌های آتی ایران و انگلیس هستم

«نیکلاس هاپتون» سفیر جدید انگلیس در ایران ضمن ابراز خوشحالی از انتصاب خود، در پیامی اعلام کرد که منتظر مرحله آتی در همکاری های فیمابین میان دو کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جدید انگلیس در تهران پس از انتصاب، این امر را موجب خوشحالی خود توصیف کرد. «نیکلاس هاپتون» سفیر جدید انگلیس در ایران با انتشار یک توئیت اعلام کرد: خوشحالم که سفیر جدید انگلیس در ایران هستم.

سفیر جدید انگلیس در ادامه پیام توئیتری خود افزوده است: منتظر مرحله آتی در همکاری های دو جانبه میان ایران و انگلیس هستم.

ابراز خوشحالی سفیر جدید انگلیس در تهران در حالی است که با سفر «حمید بعیدی‌ نژاد» سفیر جدید کشورمان در انگلیس، دو کشور سفراء خود در پایتخت هایشان را مستقر کرده اند.

    حسین ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      نزدیک انتخابات است و سفارت انگلیس آماده اجرای دستور العملهای دولت انگلیس است و فعالیت خود را بیشتر میکند و نهادهای امنیتی باید با شدت بیشتری آنها را رصد کنند.

