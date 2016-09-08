وعده های بر زمین مانده در حق مردم ورامین عملیاتی شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که ورامین همچنان در سایه محرومیت ها می سوزد، اظهار داشت: مشخص نیست چه زمانی قرار است وعده هایی که به مردم شهرستان ورامین در دولت های گذشته و فعلی داده شده، عملیاتی شود.

امام جمعه موقت ورامین افزود: مردم شهرستان ورامین همواره در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام اسلامی به وظیفه و رسالت خود عمل و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و امروز نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان هستند.

وی ادامه داد: امروز شهرستان ورامین سرشار از استعداد و توانمندی است که مغفول مانده و باید مدیران ارشد کشوری و استانی با همکاری مسئولان شهرستانی برای تحقق آن برنامه ریزی کنند.

محمودی اضافه کرد: سال ها وعده استقرار منطقه ویژه اقتصادی به مردم ورامین داده شده اما همچنان در سایه سکوت مسئولان، اجرایی نشده است، در حالی که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در ورامین می تواند کمک شایانی را به توسعه و رونق منطقه و استان تهران کند.

امام جمعه موقت ورامین عنوان کرد: فرمانداری ویژه ورامین پشت درب هیئت دولت باقی مانده و مشخص نیست، چه زمانی قرار است موضوع تقسیمات کشوری و حریم روستاها و شهرهای این منطقه اصلاح شود که مشکلات متعددی را برای روستاییان و مردم ورامین و شهرستان های مجاور به وجود آورده است.

محمودی متذکر شد: بیکاری و مشکلات برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی در ورامین موجب نگرانی خانواده ها و مردم شده و باید مسئولان برای این موضوع فکری جدی کنند.

وی گفت: بیکاری و عدم اشتغال جوانان، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی را به همراه دارد و هرگونه کوتاهی از سوی مسئولان در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی بیان داشت: بدون تردید وعده های داده شده از سوی مسئولان سابق و فعلی، انگیزه و امید را در دل مردم ایجاد کرده و نباید با عدم اجرایی شدن آن موجب ناراحتی و نارضایتی مردم شد.

محمودی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و فعالان شهرستان ورامین باید از هر ظرفیت و پتانسیلی برای پیگیری مطالبات و درخواست های مردم این منطقه استفاده کنند.