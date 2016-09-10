دستگیری سارقان حرفه ای در دستور کار است/استفاده از گشت نامحسوس

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که افزایش کشف سرقت در شرق استان تهران در سال جاری نشان از حساسیت پلیس نسبت به این موضوع دارد، اظهار داشت: پلیس در برخورد و مقابله با سارقان جدی است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: پلیس شرق استان تهران با بهره گیری از پلیس های تخصصی و استفاده از ابزارهای مختلف، به مقابله با سارقان پرداخته است.

وی ادامه داد: آمار کشفیات پلیس شرق استان تهران در ماه های سپری شده سال جاری نسبت به ماه های پایانی سال گذشته افزایش محسوسی را نشان می دهد، در حالی که در مجموع ۱۰ درصد از وقوع سرقت ها کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: پلیس شرق استان تهران برنامه های ویژه ای را برای دستگیری سارقان حرفه ای اجرایی کرده و در این راه از گشت های نامحسوس نیز استفاده می کند.

وی عنوان کرد: در طرح های مختلفی نیز که در شرق استان تهران توسط پلیس اجرایی شده، مقابله با سارقان در دستور کار قرار داشته و همچنان نیز مقابله با پدیده سرقت با جدیت از سوی پلیس شرق استان دنبال می شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت: رعایت نکات ایمنی و هوشیاری مردم نیز کمک شایانی را به کاهش وقوع سرقت می کند و باید این موضوع مورد توجه مردم قرار داشته باشد.