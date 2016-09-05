شرط جهانی شدن صنعت داروسازی ایران/تراز تجاری دارو منفی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، اظهارداشت: داروهای وارداتی عمدتا گران قیمت و کم مصرف هستند و نباید این قبیل داروها را با داروهای تولید داخل که ارزان قیمت هستند، مقایسه کرد.

وی با اعلام اینکه پیش بینی شده در برنامه ششم سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور به ۷۵ درصد برسد، گفت: مطمئن هستیم ظرف دو سال ابتدایی برنامه ششم به این هدف برسیم

دیناروند، هدف نهایی صنعت دارویی کشورمان را رسیدن به تراز تجاری مثبت دانست و افزود: هر وقت این تراز مثبت شد، می توانیم ادعا کنیم که صنعت دارویی کشور بالنده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که صنعت دارویی کشور زبان بین المللی تجارت را نمی دانند، گفت: صنعت دارویی به بازار داخلی متکی است و هنوز حاضر به هزینه کردن و سرمایه گذاری نیستند.

دیناروند با تاکید بر اینکه صادرات دارو خیلی سخت است، تصریح کرد: دو تا سه سال تلاش می خواهد که بتوان در صادرات دارو موفق بود و تولید کنندگان ما باید در این راه پافشاری کنند.

وی با بیان این مطلب که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بعد از پسابرجام این نبوده که مرزهای واردات دارو را باز کند، گفت: سیاست ما، سرمایه گذاری برای تولید دارو در کشور و صادرات از ایران است.

دیناروند با اعلام اینکه در سال ۹۳ توانسته ایم ۲۰ میلیون دلار صادرات دارو داشته باشیم، افزود: در مقابل یک میلیارد دلار واردات دارو داشته ایم که نشان می دهد تراز تجاری دارو منفی ۸۰ است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به صادرات دارو از ایران به کشورهای منطقه، تاکید کرد: ما باید تا ۱۰ سال آینده بتوانیم ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارو داشته باشیم.

وی با عنوان این مطلب که برای صادرات دارو نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم، گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تلاش خود را کرده اند و با ثبت دارو، اجازه تولید داروهای خارج از فهرست برای صادرات و... سعی کرده ایم که تولید کنندگان داخلی را تشویق کنیم. اما، می بایست فراتر از این اقدامات، کارهایی انجام داد.

به گفته وی، جوایز صادراتی یکی از اهرم های تشویق برای صنعت دارویی کشور است که متاسفانه این جوایز را نداریم.