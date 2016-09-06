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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۰۹

محققان می گویند؛

آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

مطالعه جدید محققان نشان می دهد بین مصرف آنتی بیوتیک در طول بارداری و دادن آنتی بیوتیک به کودکان زیر ۲ سال با چاقی در سنین بالاتر ارتباط وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ایالتی اوهایو عنوان می کنند چاقی دوران کودکی تنها به دلیل ژن، رژیم غذایی ناسالم و فعالیت خیلی کم نیست بلکه احتمالا تلفیق چندین فاکتور پیچیده عامل بروز چاقی است.

یوما اِنلی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «عوامل متعددی در چاقی نقش دارند که یکی از آنها می تواند مصرف مداوم آنتی بیوتیک در سنین پایین باشد. داده های بیولوژیکی و آماری ما نشان می دهد که احتمالا این ارتباط وجود دارد.»

در این مطالعه، محققان تعداد دفعات آنتی بیوتیک تجویزی در طول دو سال اول زندگی کودک را بررسی کردند و سپس آنها را تا سن ۵ و ۱۰ سال پیگری کردند تا از میزان چاقی شان مطلع شوند.

به گفته اِنلی، «ما متوجه شدیم برخی از انواع آنتی بیوتیک ها تاثیر کمتری بر اضافه وزن دارند.»

با این حال، محققان همچنین در حال انجام مطالعات و تحقیقات تکمیلی هستند اما تاکید می کنند که رژیم غذایی مملو از قندهای تصفیه شده، غلات فرآوری شده و چربی زیاد در کنار عدم تحرک فیزیکی و ورزش از عوامل پرخطر اضافه وزن در کودکان هستند.

کد مطلب 3762085

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