بیماران در ICU باکتری های مفید روده شان را از دست می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلورادو باکتری های مفید روده به حفظ سلامت افراد کمک می کنند. از دست دادن آنها، بیمار را در معرض ریسک بالای عفونت های بیمارستانی قرار می دهد که می تواند منتهی به سپتیسمی (مسمومیت عفونی ناشی از گندیدگی خون)، نارسایی یک عضو بدن یا حتی مرگ شود.

در این مطالعه، محققان باکتری های روده ۱۱۵ بیمار بستری شده در ICU چهار بیمارستان در ایالات متحده آمریکا و کانادا را بررسی کردند. اندازه گیری ها از ۴۸ ساعت بعد از پذیرش بیمار و همچنین بعد از گذشت ۱۰ روز از بستری شدن از ICU یا ترک بیمارستان انجام شد.

یافته ها نشان داد در مقایسه با افراد سالم، بیماران ICU دارای میزان کم باکتری های مفید و میزان بیشتر باکتری های مضر احتمالی بودند.

دکتر پال ویشمیر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در مطالعات خود شاهد کاهش قابل توجه گونه های عادی و تقویت کننده سلامت بودیم.»

محققان اذعان داشتند که آنها از تغییر سریع جمعیت باکتری های روده در برخی بیماران ICU بسیار متعجب بودند.

به گفته ویشمیر، آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مصرفی در ICU در کنار تغذیه ضعیف، می تواند موجب کاهش باکتری های سالم روده شود.