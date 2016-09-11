محمدرضا یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید محور فعالیت های مدیران باشد، اظهار داشت: ظرفیت های بالایی در حوزه تولید ملی وجود دارد.

فرماندار شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که ورامین سرشار از توانمندی های تولیدی و اقتصادی است، افزود: ورامین پتانسیل بالایی در حوزه اقتصادی دارد که باید ظرفیت های بالقوه این شهرستان شکوفا شود.

وی با تأکید بر این امر که باید بسترهای شکوفایی تولید و اقتصاد منطقه فراهم شود، ادامه داد: باید نگاه حمایتی به تولید داخلی از سوی تمامی مدیران مورد توجه بوده و در این راستا از ظرفیت های مختلف استفاده شود.

فرماندار شهرستان ورامین با اشاره به فعالیت واحدهای مختلف صنعتی و صنفی درشهرستان گفت: حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک ورامین ضروری است.

وی همدلی و برنامه ریزی مستمر و یکپارچه برای رسیدن به اهداف اقتصادی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید مدیران شهرستانی به صورت یکپارچه و هدفمند حرکت و از هر گونه موازی کاری اجتناب کنند.

فرماندار ورامین گفت: امیدواریم در سال جاری که به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، زمینه شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ورامین فراهم شود.