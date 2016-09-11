سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که نباید با انجام برخی تخلفات حادثه ساز، امنیت خود و مردم را به خطر بیاندازیم، اظهار داشت: برخی غفلت ها موجب بروز حوادث غیر قابل جبرانی می شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: بخش عمده ای از تصادفات و تلفات جاده ای به انجام تخلفات حادثه ساز در محورهای درون شهری و برون شهری باز می گردد که در برخی مواقع قابل جبران نیست.

وی با اشاره به عزم پلیس شرق استان تهران برای برخورد با تخلفات حادثه ساز ادامه داد: سخت گیری پلیس در زمینه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضامن سلامتی مردم و رانندگان است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: تخلفات حادثه ساز از چشم پلیس شرق استان تهران دور نمی ماند و بدون تردید با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به این نکته که علاوه بر گشت های محسوس، گشت های نامحسوس نیز در این راستا فعال هستند، گفت: گشت های نامحسوس پلیس نیز در محورهای مختلف به کمک گشت های محسوس آمده و تلاش دارند تا روند رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به شکل مطلوبی اجرایی شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: دوربین های ثبت تخلفات نیز در برخی محورها نصب و کمک شایانی را به پلیس برای مدیریت وضع موجود می کند.