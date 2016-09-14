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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۴۳

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

برخورد با موتورسیکلت های بدون مجوز درشرق استان تهران دنبال می شود

برخورد با موتورسیکلت های بدون مجوز درشرق استان تهران دنبال می شود

شرق استان تهران-فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: برخورد با موتورسیکلت های بدون مجوز در شرق استان تهران دنبال می شود.

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که داشتن اسناد مالکیتی و مدارک لازم برای هر نوع وسیله نقلیه و موتوری ضروری است، اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران با جدیت با وسایل نقلیه و موتوری فاقد مجوز و سند برخورد می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: در طرح های متعددی که در شرق استان تهران برگزار شده، جمع آوری وسایل نقلیه و موتوری فاقد مجوز بویژه موتورسیکلت های بدون سند در دستور کار پلیس قرار داشته است.

وی ادامه داد: پلیس در صورت مشاهده موتورسیکلت های بدون مجوز در سطح شهرستان های شرق استان تهران،   نسبت به توقیف آن اقدام خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: تاکنون تعدادی از موتورسیکلت های فاقد مجوز در شرق استان تهران و در قالب طرح های گوناگون کشف و ضبط شده است و این موضوع با جدیت از سوی پلیس شهرستان های شرق استان دنبال می شود.

وی بیان داشت: رانندگان وسایل نقلیه و راکبان موتور سیکلت باید به این موضوع توجه داشته باشند که استفاده از وسایل موتوری و نقلیه بدون مجوز تخلف بوده و پلیس طبق قانون، برخورد مقتضی را انجام خواهد داد.

کد مطلب 3762106

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