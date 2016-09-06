به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین رضوی شامگاه دوشنبه در دوازدهمین کارگروه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد،‌ با اعلام اینکه سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی پنج‌شنبه هفته جاری در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می‌شود، گفت: خوشبختانه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شکل و قوام واقعی خود را در میان مسئولان و مردم پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مسئله بهره‌وری یک موضوع ملی و فرا استانی است، اظهار داشت: جای خالی پژوهش و تحقیقات مبسوط در زمینه شاخص‌های بهره‌وری احساس می‌شود.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان قم افزود شاخص‌های بهره‌وری در قم جنبه استانی ندارد و در ابعاد کشوری است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری نقش حیاتی و محوری در زندگی و معیشت مردم دارد، گفت: باید در نظر داشت که محدودیت عوامل تولید، افزایش جمعیت و افزایش سطح توقعات جامعه، کاهش سهم افراد از مواهب زندگی را به همراه دارد و تنها راه جبران، افزایش و کیفی بخشی به بهره‌وری است.

رضوی از روند کاهشی بهره‌وری نیروی کار در طول برنامه سوم تا پنجم در قم خبر داد و افزود: سهم رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی در برنامه‌های ۵ ساله در بازه زمانی سال ۷۹ تا ۹۳ نیز با روند کاهشی مواجه بوده است.

وی عملکرد برنامه سوم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را بهتر از برنامه‌های چهارم و پنجم بیان کرد و گفت: در میان مؤلفه‌های بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی تا حدودی وضع از دیگر بخش‌ها بهتر بوده است؛ هرچند این بخش در برنامه پنجم نیز وضعیت قابل قبول‌تر بوده است.